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США и Украина договорились работать над укреплением кибербезопасности

Международная панорама
3 октября, 23:08 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 3, октября. /ТАСС

Власти двух стран также подтвердили свое желание способствовать сотрудничеству как между госучреждениями, так и частными компаниями

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ВАШИНГТОН, 3 октября. /ТАСС/. США и Украина продолжат вместе принимать меры, направленные на укрепление кибербезопасности, гарантируя при этом открытость интернета. Об этом говорится в совместном заявлении двух стран, распространенном во вторник пресс-службой Госдепартамента по итогам прошедшего 29 сентября в Киеве первого раунда двустороннего диалога по противодействию киберугрозам.

"Поддерживая давние и богатые отношения, Соединенные Штаты и Украина стремятся усилить наше сотрудничество в сфере кибербезопасности, что является важным компонентом стратегического партнерства между нашими странами. Работая вместе, мы укрепим нашу способность противостоять киберугрозам, а также обеспечим открытость интернета, возможность взаимодействовать в нем", - говорится в заявлении. В нем также отмечается, что всемирная сеть должна оставаться достоверным источником информации.

Кроме того, власти двух стран подтвердили свое желание способствовать сотрудничеству между как госучреждениями, так и частными компаниями в целях усиления национальной кибербезопасности. Киев и Вашингтон также условились выработать политику по применению международных законов в киберпространстве, а также необязательных норм властями страны в мирное время.

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