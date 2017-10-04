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СМИ: премьером Монголии утвержден Ухнаагийн Хурэлсух

Международная панорама
4 октября, 9:05 UTC+3 УЛАН-БАТОР УЛАН-БАТОР 4, октября. /ТАСС

За его утверждение на должности главы правительства ранее высказался президент страны Халтмаагийн Баттулга

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УЛАН-БАТОР, 4 октября. /ТАСС/. Новым премьер-министром Монголии стал Ухнаагийн Хурэлсух от Монгольской народной партии (МНП), кандидатуру которого единогласно одобрил Великий государственный хурал (ВГХ) страны. Об этом в сообщил в среду местный общественный телеканал MNB.

Ранее за его утверждение на должности главы правительства высказался президент Халтмаагийн Баттулга. После голосования, состоявшегося в ходе пленарного заседания осенней сессии ВГХ, Ухнаагийн Хурэлсух был официально назначен на пост 30-го по счету премьер-министра страны.

Ухнаагийн Хурэлсух родился в 1968 году в Улан-Баторе, прежде занимал должность заместителя главы монгольского правительства. 25 сентября состоялась 9-я конференция МНП, на которой за выдвижение его кандидатуры на пост премьера проголосовали 63,9% из 294 присутствовавших членов партии.

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Баттулга, Халтмаагийн
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