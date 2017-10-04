СМИ: премьером Монголии утвержден Ухнаагийн Хурэлсух

СК проверит действия следователей, расследовавших дело о ДТП в ХМАО, где погибли 10 детейПроисшествия 4 октября, 10:05
Квартальнов назначен главным тренером клуба КХЛ "Локомотив"Спорт 4 октября, 9:59
Николас Мадуро на форуме "Российская энергетическая неделя". ВидеотрансляцияЭкономика и бизнес 4 октября, 9:43
Более 115 тыс. москвичей в сентябре сделали прививки против гриппа в мобильных пунктахМосква 4 октября, 9:30
МЧС России запустило в Telegram бота-спасателяОбщество 4 октября, 9:14
Новосибирский зоопарк первым в России пополнил коллекцию редкими золотистыми кошкамиСибирь 4 октября, 9:09
ВКС РФ ликвидировали в Сирии 12 командиров "Джебхат ан-Нусры"Армия и ОПК 4 октября, 8:45
ЦБ отозвал лицензию у московского Международного фондового банкаЭкономика и бизнес 4 октября, 8:44
Два человека погибли, три пострадали в результате ДТП в Свердловской областиНовости Урала 4 октября, 8:36
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
УЛАН-БАТОР, 4 октября. /ТАСС/. Новым премьер-министром Монголии стал Ухнаагийн Хурэлсух от Монгольской народной партии (МНП), кандидатуру которого единогласно одобрил Великий государственный хурал (ВГХ) страны. Об этом в сообщил в среду местный общественный телеканал MNB.
Ранее за его утверждение на должности главы правительства высказался президент Халтмаагийн Баттулга. После голосования, состоявшегося в ходе пленарного заседания осенней сессии ВГХ, Ухнаагийн Хурэлсух был официально назначен на пост 30-го по счету премьер-министра страны.
Ухнаагийн Хурэлсух родился в 1968 году в Улан-Баторе, прежде занимал должность заместителя главы монгольского правительства. 25 сентября состоялась 9-я конференция МНП, на которой за выдвижение его кандидатуры на пост премьера проголосовали 63,9% из 294 присутствовавших членов партии.