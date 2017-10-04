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Британский комик Ли Нельсон прервал речь Терезы Мэй

Международная панорама
4 октября, 16:52 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 4, октября. /ТАСС

Он протянул главе правительства бумагу, похожую на налоговую форму, которую работник заполняет при увольнении, на которой было написано P45

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ЛОНДОН, 4 октября. /ТАСС/. Британский комик Ли Нельсон (настоящее имя Саймон Бродкин) прервал в среду речь премьер- министра Великобритании Терезы Мэй на закрытии съезда правящей Консервативной партии в Манчестере. О личности человека информирует агентство Press Association (PA).

В тот момент, когда глава правительства говорила о своем видении политики, необходимой для страны, Нельсон подошел к сцене, на которой в тот момент стояла Мэй, и протянул ей бумагу, на которой было написано P45. Это было похоже на налоговую форму, которую работник заполняет при увольнении.

При этом, как информирует агентство, комик упомянул лидера оппозиционной Лейбористской партии. "Я собирался поговорить с тем, кому я вручил бы форму P45, и это Джереми Корбин", - приводит PA слова Нельсона.

Премьер-министр взяла бумагу, однако не смогла продолжить выступление, так как возмутитель спокойствия обратился к сидящим в первом ряду высокопоставленным членам тори и стал им что-то говорить. "Борис сказал мне сделать это", - заявил Нельсон, имея в виду главу МИД Бориса Джонсона. Лишь после того, как комика вывели из зала под улюлюканье зрителей, Мэй продолжила речь.

Нельсон известен подобными выходками. Например, в 2015 году он прошел на пресс-конференцию тогдашнего президента Международной федерации футбола (ФИФА) Йозефа Блаттера и швырнул в него пачкой долларов.

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Персоны
Мэй, Тереза Джонсон, Борис Корбин, Джереми
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