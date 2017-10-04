Мадуро благодарен Путину "за поддержку в тяжелые для Венесуэлы моменты"

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Венесуэлы Николасом Мадуро отметил успешное налаживание коллегой отношений с политическими оппонентами, тот в ответ поблагодарил Путина за политическую и дипломатическую поддержку.

"Мы видим, что Венесуэла переживает непростые времена. Такое впечатление складывается, что вам все-таки удалось наладить какой-то контакт с теми политическими силами, которые вам противостоят", - сказал Путин.

Глава российского государства напомнил, что его прошлая встреча с Мадуро состоялась год назад, но руководители государств регулярно общались по телефону. "Работа с нашей стороны продолжается, в том числе в сфере экономики. Есть небольшое сокращение объемов товарооборота, и мы считаем, что это вещи объективного характера, есть и позитивные моменты, в том я числе и продолжение работы по нашим крупным проектам", - отметил российский лидер.

Он также поблагодарил Мадуро за участие в Российской энергетической неделе. "Мы очень рады Вас видеть и хотим поблагодарить за то, что принимаете участие в международном мероприятии. Весьма интересно и для представителей мировой экономики", - добавил Путин.

"Благодарю за всю поддержку. И политическую, и дипломатическую в тяжелые моменты, которые мы преодолеваем", - ответил Мадуро. "Этот визит происходит в удачное время, это время восстановления, для нас начинается новый этап. Очень благодарю за соглашение по зерну, оно помогло удерживать потребление в Венесуэле на стабильном уровне", - добавил президент Венесуэлы.