ЦРУ: разведка США внимательно следила за программой создания советского "Спутника-1"

ВАШИНГТОН, 4 октября. /ТАСС/. Американская разведка внимательно следила за программой создания в Советском Союзе "Спутника-1" и своевременно докладывала руководству страны.

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Об этом сообщил в среду директор ЦРУ Майкл Помпео, выступая на конференции по вопросам национальной безопасности, проходящей в столичном Университете имени Джорджа Вашингтона. Прямую трансляцию его выступления организовал университет.

"Ровно 60 лет назад Советский Союз осуществил запуск "Спутника-1", что ошеломило американскую общественность, но не руководство страны", - отметил он.