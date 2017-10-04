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Белый дом: слова Трампа о списании долга Пуэрто-Рико не следует воспринимать буквально

Международная панорама
4 октября, 20:41 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 4, октября. /ТАСС

Президент США ранее заявил, что крупным финансовым организациям придется списать долги пострадавшего от урагана "Мария" Пуэрто-Рико

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ВАШИНГТОН, 4 октября. /ТАСС/. Слова президента США Дональда Трампа о намерении списать долг Пуэрто-Рико в размере $74 млрд не следует воспринимать буквально. Об этом заявил в среду в интервью телекомпании CNN директор Административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвэни.

"Я бы не стал буквально воспринимать эти слова, - ответил он на соответствующий вопрос ведущего. - На данный момент мы намерены сосредоточить наши усилия на восстановлении острова, убедиться, что все находятся в безопасности".

Трамп во вторник заявил телеканалу Fox News, что крупным финансовым организациям придется списать долги пострадавшего от урагана "Мария" Пуэрто-Рико. Но из его слов не было ясно, что именно имеется ввиду - реструктуризация долга, предоставление государственной финпомощи или что-либо еще.

Согласно подсчетам аналитического агентства Moody's Analytics, ущерб, нанесенный Пуэрто-Рико ураганом "Мария", может составить до $95 млрд при внешнем долге в $72 млрд. Практически весь остров с населением около 3,4 млн человек оказался обесточен, а в некоторых его районах, по прогнозам специалистов, подача энергии не будет возобновлена еще в течение нескольких месяцев. Возникла острая нехватка продовольствия, питьевой воды и горючего.

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