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Посол Ирака в РФ: никакой блокады в отношении Курдистана нет

Международная панорама
5 октября, 0:02 UTC+3

По словам Хайдара Мансура Хади, у Багдада "есть лишь проблемы с руководством Иракского Курдистана, но не с народом и политическими партиями"

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Все обвинения в преследовании курдов со стороны правительства Ирака не соответствуют действительности, никакой блокады Курдистана нет. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Ирака в Москве Хайдар Мансур Хади.

"К сожалению, сейчас идет очень много ложных обвинений в адрес правительства Ирака. Зампредседателя парламента Иракского Курдистана в интервью заявил, что якобы правительство преследует курдов, - отметил посол. - Но премьер-министр Ирака ясно заявил, что мы рассматриваем курдов как граждан Ирака. Авиасообщение, доставка грузов не прекращаются, самолеты летают из Багдада в Эрбиль, Басры в Багдад, Сулейманию, Неджеф".

"Откладываются только международные рейсы, и то временно, до передачи контроля центральному правительству, - продолжил он. - Затем полеты возобновятся. Никакой блокады нет".

По словам дипломата, у Багдада "есть лишь проблемы с руководством Иракского Курдистана, но не с народом и политическими партиями". "Потому что ряд политических партий скептически относятся к произошедшему референдуму, - сказал он. - Они опасаются, что лишь одна партия получит власть после референдума. Это показывает, что не все хотят отделения Курдистана".

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