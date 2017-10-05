Посол Ирака в РФ: ситуация вокруг Иракского Курдистана не повлияла на экспорт нефти

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Ситуация вокруг Иракского Курдистана не отразилась на экспорте нефти, падения зафиксировано не было. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Ирака в Москве Хайдар Мансур Хади.

"Правительство Ирака [нефть] экспортирует, здесь все как обычно. Никакого падения не было", - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

"Иракское правительство предприняло шаги для установления контроля над всем экспортом нефти, а также над границей с другими странами, такими как Сирия, Турция и Иран, - отметил посол. - Это ответственность правительства, оно должно это контролировать в координации с Курдским [автономным] районом".

"К сожалению, в прошлом правительство не принимало участия в контроле за экспортом нефти из этого района и экспортом товаров через границу, - обратил внимание Хайдар Мансур Хади. - Но сейчас премьер-министр дал ясно понять, что правительство будет участвовать в решении вопросов в том, что касается этого района, [ситуации] на границе, в аэропортах. Это соответствует конституции".

Референдум о независимости Иракского Курдистана, против которого категорически высказалось иракское правительство, прошел 25 сентября. Курдская Высшая независимая избирательная комиссия по референдуму и выборам объявила спустя два дня, что свыше 90% участвовавших в плебисците высказались за отделение от Ирака.