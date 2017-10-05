Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.10:
$ 57.78
€ 67.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Посол Ирака в РФ: ситуация вокруг Иракского Курдистана не повлияла на экспорт нефти

Международная панорама
5 октября, 0:03 UTC+3

Хайдар Мансур Хади подчеркнул, что Багдад предпринял шаги для установления контроля над всем экспортом нефти, а также над границей с другими странами, такими как Сирия, Турция и Иран

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Ситуация вокруг Иракского Курдистана не отразилась на экспорте нефти, падения зафиксировано не было. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Ирака в Москве Хайдар Мансур Хади.

"Правительство Ирака [нефть] экспортирует, здесь все как обычно. Никакого падения не было", - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

"Иракское правительство предприняло шаги для установления контроля над всем экспортом нефти, а также над границей с другими странами, такими как Сирия, Турция и Иран, - отметил посол. - Это ответственность правительства, оно должно это контролировать в координации с Курдским [автономным] районом".

"К сожалению, в прошлом правительство не принимало участия в контроле за экспортом нефти из этого района и экспортом товаров через границу, - обратил внимание Хайдар Мансур Хади. - Но сейчас премьер-министр дал ясно понять, что правительство будет участвовать в решении вопросов в том, что касается этого района, [ситуации] на границе, в аэропортах. Это соответствует конституции".

Референдум о независимости Иракского Курдистана, против которого категорически высказалось иракское правительство, прошел 25 сентября. Курдская Высшая независимая избирательная комиссия по референдуму и выборам объявила спустя два дня, что свыше 90% участвовавших в плебисците высказались за отделение от Ирака.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Референдум в Иракском Курдистане
Страны
Иран Ирак Сирия Турция
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Итоги деятельности Владимира Миклушевского на посту губернатора Приморского края. Досье
2
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
3
Путин освободил от должности губернатора Приморского края Миклушевского
4
В Пентагоне ответили на заявление Лаврова по поводу координации действий США с РФ в Сирии
5
ЕВС рассмотрит вопрос о нарушении правил "Евровидения" в Киеве после завершения конкурса
6
Биография врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко
7
Делегация из Норвегии впервые прибывает в Крым
Темы дня
Новости партнеров
Реклама