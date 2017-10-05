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В ЦРУ считают, что КНДР 9 октября может пойти на новую провокацию

Международная панорама
5 октября, 3:32 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 5, октября. /ТАСС

В этот день в США отмечают национальный праздник - День Колумба, а 10 октября в КНДР будет праздноваться годовщина создания Трудовой партии Кореи, напомнил зампомощника директора ЦРУ Ён Сук Ли

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ВАШИНГТОН, 5 октября. /ТАСС/. КНДР может пойти на новые провокационные действия 9 октября, когда в США отмечается национальный праздник - День Колумба. С таким предупреждением выступил в среду заместитель помощника директора ЦРУ Ён Сук Ли, выступая на конференции по вопросам национальной безопасности, которая прошла в столичном Университете имени Джорджа Вашингтона. Трансляцию выступлений организовал университет.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

Ён Сук Ли не стал уточнять, каких провокаций ждать от Пхеньяна, но добавил, что "зачастую в Северной Корее запуски ракет или ядерные испытания приурочены к каким-то крупным отмечаемым в стране датам". А 10 октября в КНДР будет праздноваться очередная годовщина создания Трудовой партии Кореи.

"Так что будьте наготове и держите телефоны рядом с собой", - сказал представитель ЦРУ.

По его словам, аналитики главного разведведомства США считают весьма маловероятным то, что лидер КНДР Ким Чен Ын решится начать войну с США или их союзниками, например с Южной Кореей. "Ким Чен Ын очень рациональный политик, - заметил Ён Сук Ли. - Последний, кто хочет, чтобы на Корейском полуострове вспыхнул конфликт, - это Ким Чен Ын". Как и все авторитарные правители, продолжил Ён Сук Ли, "он [Ким Чен Ын] хочет долго править и умереть в своей постели".

"Несмотря на заносчивость и пристрастие к риторике, Ким Чен Ын совсем не заинтересован в том, чтобы бросить вызов [американскому] командованию объединенными силами [в Южной Корее], - высказал убеждение представитель ЦРУ. - Это отнюдь не будет способствовать его продолжительному правлению".

Пхеньян за последние 11 лет осуществил уже шесть подземных испытаний ядерных устройств. Причем самое первое - 9 октября 2006 года.

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Персоны
Ким Чен Ын
Страны
США КНДР Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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