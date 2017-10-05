Воспитанники дамасского интерната отправили в Восточную Гуту письма мира

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ДАМАСК, 5 октября. /ТАСС/. Воспитанники интерната им. Хафеза Асада в Дамаске отправили в зону деэскалации Сирии, где еще есть боевики, письма с просьбой о мире. Об этом рассказала журналистам директор интерната Шахира Фаллух.
"Сегодня в интернате провели особый урок - дети написали письма мира для боевиков, которые находятся в зоне деэскалации в Восточной Гуте", - сказала она.
Интернат им. Хафеза Асада - одно из старейших учебных заведений для детей-сирот в Сирии. Основан более 40 лет назад по инициативе президента Хафеза Асада для обучения детей, потерявших родителей. Сейчас там живут и обучаются 600 мальчиков и 700 девочек из всех районов страны. В интернат принимаются дети с трех месяцев, там они могут жить и учиться вплоть до выпускного класса.
В ходе войны в Сирии интернат подвергался обстрелам несколько раз. "Каждый раз мы делаем ремонт, все восстанавливаем и не собираемся прерывать учебный процесс. Построить новое здание не так сложно, воспитать настоящего человека гораздо труднее", - сказала Фаллух.
В непосредственной близости от интерната проходит граница зоны деэскалации "Восточная Гута", где за режимом прекращения огня следит российская военная полиция. Военнослужащие передали детские письма и рисунки в Восточную Гуту со школьным автобусом, перевозившим детей так называемой умеренной оппозиции.