Командование ВС Ирака заявило о полном освобождении центра Эль-Хувейджи от ИГ

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Правительственные силы Ирака вытеснили боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) из центральной части района Эль-Хувейджа (провинция Киркук) - последнего оплота экстремистов на севере страны. Об этом, как передает в четверг телеканал As Sumaria, заявил представитель командования совместными операциями ВС Ирака Абдель Амир Йаралла.

По его словам, "подразделения девятой бронетанковой дивизии, отряды Федеральной полиции и силы быстрого реагирования МВД совместно с "Аль-Хашд аш-Шааби" (шиитское ополчение) полностью освободили центр Эль-Хувейджи". При этом Йаралла подчеркнул, что "продвижение иракских сил продолжается".

Ранее арабские СМИ сообщали, что иракские военные восстановили полный контроль над Эль-Хувейджей.

21 сентября главнокомандующий Вооруженными силами Ирака премьер-министр Хейдар аль-Абади объявил о начале широкомасштабного наступления на позиции ИГ в районе Эль- Хувейджи. Эль-Хувейджа, расположенная в 55 км от города Киркук, была захвачена террористами ИГ в 2014 году. До начала операции населенный пункт и прилегающие районы удерживали, по разным данным, от 1 до 2 тыс. экстремистов. Параллельно иракские военные начали кампанию по выдворению ИГ из западной провинции Анбар, там под контролем боевиков остаются города Эль-Каим, Ана, Рава на границе с Сирией.