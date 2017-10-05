Эсминец ВМС США John S. McCain покинул порт Сингапура спустя шесть недель после аварии

СИНГАПУР, 5 октября. /ТАСС/. Эсминец ВМС США USS John S. McCain" покинул в четверг военно-морскую базу Сингапура, где он находился после столкновения с танкером Alnic MC. Об этом говорится в распространенном заявлении Седьмого флота США.

#USSJohnSMcCain to be repaired in #Yokosuka - https://t.co/tDRkxe6k0o via @USPacificFleet pic.twitter.com/GW9JNDIZOO — U.S. Navy (@USNavy) 4 октября 2017 г.

Как отмечается, через несколько дней корабль будет взят на буксир тяжелым транспортным судном и доставлен на американскую базу в японском порту Йокосука, где будут завершены ремонтные работы.

Столкновение эсминца с шедшим под ливийским флагом танкером произошло у берегов Сингапура 21 августа. В результате этого 10 моряков ВМС США погибли. В настоящее время каждая из сторон проводит свое расследование происшествия. Как недавно сообщили представители Минтранса Сингапура, согласно данным с радаров, на эсминце была отключена автоматическая идентификационная система (АИС). При этом отмечается, что международные правила судоходства не требуют обязательного включения АИС на военных кораблях.