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Эсминец ВМС США John S. McCain покинул порт Сингапура спустя шесть недель после аварии

Международная панорама
5 октября, 10:27 UTC+3 СИНГАПУР СИНГАПУР 5, октября. /ТАСС

Через несколько дней корабль будет взят на буксир тяжелым транспортным судном и доставлен на американскую базу в японском порту Йокосука

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СИНГАПУР, 5 октября. /ТАСС/. Эсминец ВМС США USS John S. McCain" покинул в четверг военно-морскую базу Сингапура, где он находился после столкновения с танкером Alnic MC. Об этом говорится в распространенном заявлении Седьмого флота США.

Как отмечается, через несколько дней корабль будет взят на буксир тяжелым транспортным судном и доставлен на американскую базу в японском порту Йокосука, где будут завершены ремонтные работы.

Столкновение эсминца с шедшим под ливийским флагом танкером произошло у берегов Сингапура 21 августа. В результате этого 10 моряков ВМС США погибли. В настоящее время каждая из сторон проводит свое расследование происшествия. Как недавно сообщили представители Минтранса Сингапура, согласно данным с радаров, на эсминце была отключена автоматическая идентификационная система (АИС). При этом отмечается, что международные правила судоходства не требуют обязательного включения АИС на военных кораблях.

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