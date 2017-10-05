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Радикалы и националисты заявили, что не поддержат в Раде законопроект о статусе Донбасса

Международная панорама
5 октября, 10:58 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 5, октября. /ТАСС

Так член националистической партии "Свобода" Олег Осуховский назвал оба законопроекта Петра Порошенко "капитуляцией и троянским конем на территории Украины"

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КИЕВ, 5 октября. /ТАСС/. Фракция Радикальной партии Олега Ляшко и представители националистической партии "Свобода" в Верховной раде Украины не согласны поддерживать инициированный президентом Петром Порошенко законопроект о статусе Донбасса. Об этом представители этих политических сил заявили в четверг перед началом заседания парламента, в ходе которого предполагается рассмотрение инициатив главы государства относительно востока Украины.

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"Фракция Радикальной партии не будет поддерживать законопроект о продлении срока действия еще на год закона об особом статусе [Донбасса]", - заявил лидер этой силы Олег Ляшко. Глава украинских радикалов посоветовал западным партнерам не давить на Украину в части голосования за этот законопроект. "Когда США, Франция и Германия поддерживают статус Донбасса, пусть США сначала дадут особый статус для Техаса, а Германия - для Баварии. Мы считаем, что это внутреннее дело Украины: есть конституция Украины, никто не имеет права извне навязывать систему устройства и смену Конституции", - подчеркнул Ляшко.

В то же время он положительно отнесся к другой инициативе Порошенко - законопроекту о реинтеграции Донбасса, назвав его "важным и расставляющим много точек над "и". При этом Ляшко полагает, что этот закон тоже нуждается в доработке, поскольку "взятие на себя президентом полномочий командования Национальной гвардией, полицией… не соответствует конституции".

В свою очередь внефракционный депутат, член националистической партии "Свобода" Олег Осуховский назвал оба законопроекта Порошенко "капитуляцией и троянским конем на территории Украины". По его словам, их принятие "недопустимо". Он заявил, что "сейчас на улице собираются тысячи украинцев", чтобы не допустить принятие инициатив главы государства в парламенте. "Мы постоянно призываем власть забыть о минских договоренностях и переходить на будапештский или женевский формат, привлекать наших партнеров - Британию, США", - пояснил Осуховский позицию "Свободы".

В среду Порошенко внес в Раду законопроекты "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" и "О создании условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Оба проекта имеют статус неотложных и подлежат рассмотрению парламентскими комитетами и депутатами Рады в приоритетном порядке.

Накануне США выступили с поддержкой будущих законодательных инициатив, касающихся Донбасса. В частности, представитель американского посольства в Киеве в беседе с корр. ТАСС отметил, что США считают, что "существующий статус в той или иной форме хорошо было бы продолжить".

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