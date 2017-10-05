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В парламент Молдавии внесли поправки, урезающие полномочия президента в управлении армией

Международная панорама
5 октября, 15:35 UTC+3 КИШИНЕВ КИШИНЕВ 5, октября. /ТАСС

Согласно документу, решения об участии военных в учениях за рубежом будет принимать правительство

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КИШИНЕВ, 5 октября. /ТАСС/. Контролирующая парламент Демократическая партия Молдавии внесла в парламент поправки, урезающие полномочия президента страны как главнокомандующего Вооруженными силами.

Об этом говорится в опубликованном в четверг проекте решения, который вместе с другими депутатами от партии подписал председатель законодательного собрания демократ Андриан Канду.

Согласно документу, решения об "участии подразделений Национальной армии в совместных военных учениях за пределами страны будет принимать правительство, а не главнокомандующий Вооруженными силами".

В начале сентября президент Молдавии Игорь Додон запретил военнослужащим участвовать в учениях за рубежом без его письменного согласия. Соответствующий приказ он подписал после того, как правительство вопреки его запрету отправило 57 молдавских военнослужащих в Яворов Львовской области для участия в учениях НАТО Rapid Trident.

Глава Молдавии назвал беспрецедентной ситуацию, когда правительство отправило военных на Украину, где идет война. Он также потребовал от премьера отправить в отставку исполняющего обязанности министра обороны и понизить в должностях и в воинских званиях офицеров, нарушивших его приказ.

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