В парламент Молдавии внесли поправки, урезающие полномочия президента в управлении армией

КИШИНЕВ, 5 октября. /ТАСС/. Контролирующая парламент Демократическая партия Молдавии внесла в парламент поправки, урезающие полномочия президента страны как главнокомандующего Вооруженными силами.

Об этом говорится в опубликованном в четверг проекте решения, который вместе с другими депутатами от партии подписал председатель законодательного собрания демократ Андриан Канду.

Согласно документу, решения об "участии подразделений Национальной армии в совместных военных учениях за пределами страны будет принимать правительство, а не главнокомандующий Вооруженными силами".

В начале сентября президент Молдавии Игорь Додон запретил военнослужащим участвовать в учениях за рубежом без его письменного согласия. Соответствующий приказ он подписал после того, как правительство вопреки его запрету отправило 57 молдавских военнослужащих в Яворов Львовской области для участия в учениях НАТО Rapid Trident.

Глава Молдавии назвал беспрецедентной ситуацию, когда правительство отправило военных на Украину, где идет война. Он также потребовал от премьера отправить в отставку исполняющего обязанности министра обороны и понизить в должностях и в воинских званиях офицеров, нарушивших его приказ.