В парламент Молдавии внесли поправки, урезающие полномочия президента в управлении армией

Колобков: проблемы тяжелой атлетики как ключевого вида программы ОИ должны быть решеныСпорт 5 октября, 16:13
Терзич заявил, что хотел бы работать главным тренером женской сборной России по волейболуСпорт 5 октября, 16:06
Кадзуо Исигуро назвал вручение ему Нобелевской премии поразительной честьюКультура 5 октября, 16:00
Трамп опроверг сообщения об угрозах Тиллерсона подать в отставкуМеждународная панорама 5 октября, 15:52
Российский теннисист Рублев обыграл чеха Бердыха на турнире в ПекинеСпорт 5 октября, 15:49
На пост мэра Красноярска претендуют 13 человекСибирь 5 октября, 15:39
Симоньян сообщила о массовых увольнениях сотрудников RT в СШАОбщество 5 октября, 15:35
В День города в Грозном открылся первый флагманский клиентский центр Почта БанкаСеверный Кавказ 5 октября, 15:27
Qiwi купила бренд и программное обеспечение Рокетбанка и "Точки" у "ФК Открытие"Экономика и бизнес 5 октября, 15:25
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИШИНЕВ, 5 октября. /ТАСС/. Контролирующая парламент Демократическая партия Молдавии внесла в парламент поправки, урезающие полномочия президента страны как главнокомандующего Вооруженными силами.
Об этом говорится в опубликованном в четверг проекте решения, который вместе с другими депутатами от партии подписал председатель законодательного собрания демократ Андриан Канду.
Согласно документу, решения об "участии подразделений Национальной армии в совместных военных учениях за пределами страны будет принимать правительство, а не главнокомандующий Вооруженными силами".
В начале сентября президент Молдавии Игорь Додон запретил военнослужащим участвовать в учениях за рубежом без его письменного согласия. Соответствующий приказ он подписал после того, как правительство вопреки его запрету отправило 57 молдавских военнослужащих в Яворов Львовской области для участия в учениях НАТО Rapid Trident.
Глава Молдавии назвал беспрецедентной ситуацию, когда правительство отправило военных на Украину, где идет война. Он также потребовал от премьера отправить в отставку исполняющего обязанности министра обороны и понизить в должностях и в воинских званиях офицеров, нарушивших его приказ.