Пенс: новые технологии в космосе надо противопоставить угрозе со стороны РФ

НЬЮ-ЙОРК, 5 октября. /ТАСС/. США должны вернуть себе доминирующие позиции в освоении космоса перед лицом той угрозы, которую представляют для американских средств военной разведки противники. В качестве последних американские разведчики называют Россию и Китай. Эту позицию изложил вице-президент Майкл Пенс в статье, опубликованной в четверг в газете The Wall Street Journal.

По оценке Пенса, в прошлом политика Вашингтона в области освоения космического пространства "зачастую была лишена последовательного и целостного подхода". "Результаты этого не просто вызывают разочарование, но и ставят под угрозу само благосостояние американского народа", - отметил вице-президент.

"США платят России более $76 млн в год за доставку американских астронавтов на Международную космическую станцию ввиду отсутствия у нас аппаратов, способных решать такую задачу. Разведывательное сообщество докладывает, что Россия и Китай ведут гонку за обладание полным спектром противоспутниковых технологий, разрабатываемых для того, чтобы поставить под угрозу эффективность наших вооруженных сил", - утверждает Пенс. По его мнению, эти примеры доказывают, что Соединенные Штаты сдали первые позиции в освоении космоса.

Пенс также подтвердил, что администрация президента Дональда Трампа "привержена делу создания космических технологий, необходимых для обеспечения национальной безопасности" Америки. "Наши противники развивают хакерские возможности, способные выводить из строя средства военной разведки приоритетного значения, навигационные системы и линии связи. Перед лицом этой угрозы Соединенные Штаты должны доминировать на небесах [в космосе], как они доминируют на Земле", - подытожил Пенс.

Он приурочил публикацию статьи к запланированному на четверг первому за последние 25 лет заседанию президентского национального космического совета. Вице-президент объявил о возрождении этой структуры в июне на церемонии представления 12 новых кандидатов в астронавты, состоявшейся в Центре космических полетов имени Джонсона в Хьюстоне (штат Техас).

Расходы на деятельность NASA в следующем финансовом году планируется урезать примерно на 1%. Как сообщил ранее директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвэни, космическому ведомству в настоящее время выделяется примерно $19,3 млрд в год.