НАТО старается добиться более конструктивных отношений с Россией

БУХАРЕСТ, 6 октября. /ТАСС/. НАТО старается выстраивать более конструктивные отношения с Россией. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в пятницу в интервью румынскому веб-сайту hotnews.ro перед визитом в страну 9 октября для участия в пленарном заседании Парламентской ассамблеи НАТО.

"Мы видели модель действий, развиваемую на протяжении многих лет, согласно которой Россия вкладывает значительные средства в оборону, модернизирует свои вооруженные силы и применяет силу против соседа, Украины", - сказал он.

"В то же время Россия - наш сосед и останется им, - подчеркнул Столтенберг. - НАТО не хочет новой холодной войны, новой гонки вооружений. Поэтому мы стараемся добиться более конструктивных отношений с Россией, пытаясь снизить напряженность, и наш ответ, наши меры - оборонительные и пропорциональные. И мы сохранили открытыми каналы политической связи с Россией, потому что думаем, что нужно действительно постараться иметь лучшие отношения с Россией, которые снизили бы напряженность и улучшили ситуацию безопасности в Европе".