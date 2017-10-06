НАТО старается добиться более конструктивных отношений с Россией

Олимпийские чемпионы по борьбе Садулаев и Снайдер выступят на турнире имени Ивана ЯрыгинаСпорт 6 октября, 10:40
Рада приняла в первом чтении президентский законопроект о реинтеграции ДонбассаМеждународная панорама 6 октября, 10:38
Минздрав прорабатывает поручение правительства о продаже лекарств в магазинахОбщество 6 октября, 10:37
Лавров: Россия и Казахстан призывают обуздать всплеск терроризма на Ближнем ВостокеПолитика 6 октября, 10:33
"Ведомости": старение речных судов в РФ идет быстрее чем строительствоТранспорт 6 октября, 10:30
Клуб КХЛ "Слован" расторг контракт с главным тренером РжигойСпорт 6 октября, 10:17
Заседание с участием Новака на Российской энергетической неделе. ВидеотрансляцияЭкономика и бизнес 6 октября, 10:12
Чайка: концепцию цифровой трансформации внедрят в органах прокуратуры до 2025 годаОбщество 6 октября, 10:08
В СК уточнили число погибших в ДТП под ВладимиромПроисшествия 6 октября, 10:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БУХАРЕСТ, 6 октября. /ТАСС/. НАТО старается выстраивать более конструктивные отношения с Россией. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в пятницу в интервью румынскому веб-сайту hotnews.ro перед визитом в страну 9 октября для участия в пленарном заседании Парламентской ассамблеи НАТО.
"Мы видели модель действий, развиваемую на протяжении многих лет, согласно которой Россия вкладывает значительные средства в оборону, модернизирует свои вооруженные силы и применяет силу против соседа, Украины", - сказал он.
"В то же время Россия - наш сосед и останется им, - подчеркнул Столтенберг. - НАТО не хочет новой холодной войны, новой гонки вооружений. Поэтому мы стараемся добиться более конструктивных отношений с Россией, пытаясь снизить напряженность, и наш ответ, наши меры - оборонительные и пропорциональные. И мы сохранили открытыми каналы политической связи с Россией, потому что думаем, что нужно действительно постараться иметь лучшие отношения с Россией, которые снизили бы напряженность и улучшили ситуацию безопасности в Европе".