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Премьер: отношения Молдавии с правительством России заморожены

Международная панорама
6 октября, 12:18 UTC+3 КИШИНЕВ КИШИНЕВ 6, октября. /ТАСС

Павел Филип также добавил, что хорошие отношения между президентами стран необязательно ведут к хорошим отношениям государств

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КИШИНЕВ, 6 октября. /ТАСС/. Отношения между Молдавией и Россией на уровне правительств заморожены. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Молдавии Павел Филип в эфире телеканала Молдова 1.

"Мы абсолютно недовольны этим, так как хотим иметь хорошие отношения с Россией, которые важны для нас", - сказал Филип. При этом он признал, что многочисленные вопросы сотрудничества между двумя странами не решаются, так как вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, который является сопредседателем межправительственной комиссии, не может приехать в Молдавию. Ранее он был объявлен молдавским правительством персоной нон-грата - как пояснил министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Андрей Галбур, такая мера была принята "из-за серии деклараций, которые носят недружественный и очерняющий характер, в адрес республики и ее граждан".

"Даже если мы маленькая страна, мы хотим, чтобы наши отношения основывались на взаимном уважении", - пояснил это решение Филип.

Комментируя активизацию диалога между двумя странами, которая произошла после избрания президентом выступающего за сближение с Москвой Игоря Додона, Филип заметил, что "необязательно хорошие отношения между президентами стран ведут к хорошим отношениям государств".

В ходе телепередачи он также повторил свое обращение к РФ вывести Оперативную группу российских войск с территории Приднестровья. Ранее с подобной инициативой он выступил с трибуны ООН.

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