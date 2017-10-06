Премьер: отношения Молдавии с правительством России заморожены

КИШИНЕВ, 6 октября. /ТАСС/. Отношения между Молдавией и Россией на уровне правительств заморожены. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Молдавии Павел Филип в эфире телеканала Молдова 1.

"Мы абсолютно недовольны этим, так как хотим иметь хорошие отношения с Россией, которые важны для нас", - сказал Филип. При этом он признал, что многочисленные вопросы сотрудничества между двумя странами не решаются, так как вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, который является сопредседателем межправительственной комиссии, не может приехать в Молдавию. Ранее он был объявлен молдавским правительством персоной нон-грата - как пояснил министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Андрей Галбур, такая мера была принята "из-за серии деклараций, которые носят недружественный и очерняющий характер, в адрес республики и ее граждан".

"Даже если мы маленькая страна, мы хотим, чтобы наши отношения основывались на взаимном уважении", - пояснил это решение Филип.

Комментируя активизацию диалога между двумя странами, которая произошла после избрания президентом выступающего за сближение с Москвой Игоря Додона, Филип заметил, что "необязательно хорошие отношения между президентами стран ведут к хорошим отношениям государств".

В ходе телепередачи он также повторил свое обращение к РФ вывести Оперативную группу российских войск с территории Приднестровья. Ранее с подобной инициативой он выступил с трибуны ООН.