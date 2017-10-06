Эксперт: принятые Радой документы по Донбассу направлены на замораживание конфликта

КИЕВ, 6 октября. /ТАСС/. Принятый Верховной радой законопроект о реинтеграции Донбасса и закон об особом статусе региона направлены на уход Украины от выполнения Минских соглашений. Такое мнение в пятницу выразил директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"После принятия этих законопроектов можно говорить о новой стратегии Украины, согласованной с частью международных партнеров, которая заключается в постановке "Минска" на паузу, отказе от давления на Украину в части выполнения соглашений, замораживании конфликта", - отметил он. Кроме того, считает Бортник, с их помощью происходит "политико-правовое переформатирование конфликта в Донбассе в "украино-российскую войну", так как принятием законопроекта о реинтеграции Киев фактически отказался от понятия "антитеррористическая операция в Донбассе".

В законопроекте о реинтеграции Донбасса, полагает эксперт, "признание существования "оккупационной администрации" является попыткой лишить переговорной объектности руководителей ДНР и ЛНР (провозглашенных Донецкой и Луганской республик - прим. ТАСС), поставить вопрос в отношении целесообразности деятельности минских переговорных групп".

Бортник также отметил, что признание в документе территорий ДНР и ЛНР оккупированными означает отказ Украины от своего правового суверенитета над этими территориями в части ответственности, то есть теперь граждане, проживающие там, не смогут подавать иски на Украину за понесенный ущерб. "А по некоторым оценкам, в международные суды уже подано от 1200 до 4 тыс. исков на действия украинских органов власти, военных, разных правоохранительных органов в Донбассе", - уточнил он.

В целом же, по мнению политолога, в обоих документах "отсутствуют реальные механизмы и процедуры интеграции Донбасса - экономические, правовые, социальные, информационные, поэтому это закон для Украины, а не для Донбасса, причем он имеет мизерные шансы на реализацию". Инициативы, добавил он, отвлекают внимание от судебной и пенсионной реформ, которые не без дискуссий были приняты Радой. Кроме того, заключил Бортник, "это также картинка для Запада в стиле "мы не можем реализовать Минские соглашения, потому что сделать это не дадут радикалы".

Реинтеграция и особый статус

С пятницу Верховная рада приняла в первом чтении внесенный президентом Петром Порошенко законопроект "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" (о реинтеграции Донбасса). В этом документе неподконтрольные Киеву районы Донбасса называются "временно оккупированными территориями", действия России квалифицируются как "агрессия против Украины", а президенту предоставляется право на использование вооруженных сил для освобождения территорий востока страны. Из текста также, после внесения поправки, изъято упоминание о Минских соглашениях.

Кроме того, парламент поддержал и другую инициативу президента - законопроект о статусе Донбасса, продлевающий предыдущий аналогичный закон на год с нормой, согласно которой особый статус в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступит в силу только после того, как с этих территорий будут выведены "все незаконные вооруженные формирования и военная техника, а также боевики и наемники".