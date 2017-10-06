Депутат Бундестага видит Донбасс в составе федеративной Украины

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Депутат Бундестага от Левой партии Вольфганг Герке видит Донбасс в составе федеративной Украины. Об этом он заявил в пятницу на пресс-конференции в ТАСС по итогам поездки в Донецк.
"Я не против, если Донбасс будет [в составе Украины], как Бавария в составе ФРГ, то есть федеративной землей", - сказал он.
По его словам, такого же мнения, к его удивлению, придерживаются и в Донецке.
"Я беседовал с министром иностранный дел [и. о. министра иностранных дел Наталья Никонорова] республики [провозглашенная Донецкая народная республика], и на мой вопрос, стремитесь ли вы к отделению, она ответила, что нет. Наш приоритет, сказала она, остаться автономным регионом в федеративной Украине, - рассказал Герке. - То есть, они не против. Но при том, какую линию проводит Киев, такое невозможно".
Депутат Бундестага также выразил надежду, что Германия и Франция все-таки "объяснят Киеву, что придерживаться такой позиции нельзя". Герке отметил, что его партия находится в оппозиции в парламенте ФРГ, каким будет новое правительство Германии ему сказать трудно. "Но есть госпожа Меркель", - заметил он, добавив, что во Франции сейчас молодой президент, "не очень опытный", а позиция США ему пока непонятна.
"Но я ожидаю, что руководители Германии и Франции попросят Дональда Трампа надавить на Киев, чтобы тот выполнял Минские соглашения", - заключил Герке.