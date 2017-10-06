Хантсман: РФ и США столкнулись с самым сложным периодом в отношениях после холодной войны

Минздрав Подмосковья: в ДТП с автобусом в Коломне пострадали 24 человекаПроисшествия 6 октября, 16:46
СМИ: Прохоров близок к продаже 49% акций клуба НБА "Бруклин"Спорт 6 октября, 16:41
Сборная Сирии в двух шагах от поездки в Россию на ЧМ-2018 по футболуСпорт 6 октября, 16:39
Российские тренеры по легкой атлетике должны будут пройти процесс лицензированияСпорт 6 октября, 16:39
Более 40 тыс. человек посетили выставки Национального музея Чечни с начала годаСеверный Кавказ 6 октября, 16:36
МОК временно исключил Нузмана из состава почетных членов организацииСпорт 6 октября, 16:30
Мутко призвал не забегать вперед в вопросе проведения товарищеской игры Россия - БразилияСпорт 6 октября, 16:28
Минспорт представит в ближайшее время концепцию подготовки спортивного резерваСпорт 6 октября, 16:27
Давшая показания на Серебренникова главбух "Седьмой студии" отправлена под домашний арестПроисшествия 6 октября, 16:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Отношения Москвы и Вашингтона находятся в самом сложном периоде с окончания холодной войны, заявил в пятницу в эфире телеканала Fox News новый посол США в Москве Джон Хантсман.
"К сожалению, россияне приняли именно такое решение - существенно сократить наше дипломатическое представительство в России. Мы столкнулись с трудными временами, возможно, самым трудным периодом с окончания холодной войны", - сказал он.
Как отметил Хантсман, работая в РФ, он попытается "показать, что мы можем достичь результатов, которые будут хороши как для народа Америки, так и для народа России".
"Последняя вещь, которую я хотел бы сказать президенту (США), госсекретарю или министру обороны через месяцы или годы: "Мы сделали все, что смогли, сэр, но так ни к чему и не пришли", - добавил дипломат.