Хантсман: РФ и США столкнулись с самым сложным периодом в отношениях после холодной войны

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Отношения Москвы и Вашингтона находятся в самом сложном периоде с окончания холодной войны, заявил в пятницу в эфире телеканала Fox News новый посол США в Москве Джон Хантсман.

"К сожалению, россияне приняли именно такое решение - существенно сократить наше дипломатическое представительство в России. Мы столкнулись с трудными временами, возможно, самым трудным периодом с окончания холодной войны", - сказал он.

Как отметил Хантсман, работая в РФ, он попытается "показать, что мы можем достичь результатов, которые будут хороши как для народа Америки, так и для народа России".

"Последняя вещь, которую я хотел бы сказать президенту (США), госсекретарю или министру обороны через месяцы или годы: "Мы сделали все, что смогли, сэр, но так ни к чему и не пришли", - добавил дипломат.