Додон: народ Молдавии, вопреки воле правящей Демпартии, хочет хороших отношений с РФ

КИШИНЕВ, 6 октября. /ТАСС/. Правящая Демократическая партия Молдовы (ДПМ) не сможет испортить отношения с Россией, так как этого не хочет подавляющее большинство жителей страны. Соответствующее заявление сделал в пятницу президент республики Игорь Додон, комментируя высказывания представляющего ДПМ премьер-министра Павла Филипа о замороженных отношениях между кабинетами двух стран.

"Правительство что-то перепутало. Отношения с Российской Федерацией в подвешенном состоянии не у Молдовы, а у Демократической партии и у ее лидеров", - написал Додон на своей странице в Facebook. Он привел данные, согласно которым после его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным экспорт молдавской продукции в Россию вырос в несколько раз. Одновременно Додон напомнил, что в России работает более полумиллиона его соотечественников, многие из которых благодаря этому получили миграционную амнистию.

Он также рассказал о регулярных встречах представителей двух стран на уровне президентских администраций, региональных и местных властей, на межпарламентском уровне. По словам Додона, только на прошлой неделе Молдавию посетили представители 44 крупных российских туристических компаний.

"На следующей неделе пройдет встреча президентов Молдавии и России. Поэтому мой совет правительству и руководству ДПМ: прислушайтесь к мнению более 65% молдавских граждан, которые хотят дружить с Россией, и не теряйте время в надежде испортить наши двусторонние отношения. Ничего у вас не получится. Народ Молдовы хочет дружить с Россией, и дружба наших стран будет крепнуть", - подчеркнул глава молдавского государства.

Филип в эфире телеканала "Молдова 1" выразил озабоченность, что отношения между двумя странами на уровне правительств заморожены. При этом он признал, что многочисленные вопросы сотрудничества не решаются, так как вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, который является сопредседателем межправительственной комиссии, не может приехать в Молдавию, поскольку был объявлен правительством республики персоной нон грата.