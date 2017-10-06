Эр-Рияд опроверг данные ООН о гибели детей в ходе кампании в Йемене

ООН, 6 октября. /ТАСС/. Саудовская Аравия считает ошибочными данные ООН о гибели и ранениях почти 700 детей в Йемене в результате действий коалиции, возглавляемой Эр-Риядом. Об этом заявил в пятницу журналистам постоянный представитель королевства при ООН Абдалла аль-Муаллими.

"Мы отвергаем ошибочную и вводящую в заблуждение информацию и данные, содержащиеся в докладе [ООН]", - сказал дипломат на пресс-конференции в штаб-квартире ООН. По его словам, Саудовская Аравия и союзники, воюющие в Йемене на стороне правительства, привержены соблюдению всех своих обязательств в рамках международного гуманитарного права. "Мы проявляем максимальную заботу и предосторожность, чтобы избежать потерь среди гражданского населения", - утверждал аль-Муаллими. Он также отверг данные о том, что коалиция регулярно бомбит школы и больницы, отметив, что подобные объекты внесены "в список запрещенных целей" ВВС.

Саудовский постпред возложил ответственность за страдания йеменцев на мятежников, заявив, что гуманитарные последствия конфликта - это "прямой результат того, что хуситы и силы, верные бывшему президенту [Йемена Али Абдалле] Салеху, прибегают к аморальным и противоправным действиям, которые подвергают опасности гражданское население". По его словам, мятежники совершенно безнаказанно используют детей в качестве "живого щита", а также привлекают их к участию в боевых действиях. "В подобных случаях, если появляются жертвы, то ответственность за них несет та сторона, которая бросает их в бой", - заключил аль-Муаллими.

Доклад ООН

ООН в пятницу опубликовала ежегодный доклад о детях и вооруженных конфликтах, согласно которому возглавляемая Саудовской Аравией коалиция несет ответственность за гибель и ранения 683 несовершеннолетних в Йемене в 2016 году. По данным всемирной организации, на совести Эр-Рияда и союзников также 73% всех нападений на школы и больницы за прошлый год, кроме того, он несет ответственность за 13 случаев, когда гуманитарным сотрудникам не позволили оказать помощь населению.

Аравийская коалиция, йеменские правительственные силы и мятежники, наряду с более 50 участниками других вооруженных конфликтов, внесены ООН в список сторон, ответственных за гибель и ранения детей. При этом в докладе подчеркивается, что Саудовская Аравия и союзники принимают меры по смягчению последствий конфликта для несовершеннолетних граждан. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал эти меры "шагом в правильном направлении", однако признал, что они оказались недостаточными и количество правонарушений в отношении детей в 2016 году "оставалось на недопустимо высоком уровне".

Аль-Муаллими выразил благодарность генсеку ООН за "признание шагов, которые приняла коалиция и Саудовская Аравия для защиты детей", а также за его желание углубить двустороннее сотрудничество в целях обеспечения безопасности мирных жителей в Йемене.

Последствия конфликта и блокады

С августа 2014 года в Йемене продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. По оценкам ООН, около 20 млн йеменцев - примерно 70% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн человек. 7 млн жителей Йемена находятся на пороге голода, а 2 млн детей страдают от острого недостатка питания. Кроме того, в стране бушует эпидемия холеры, от которой за пять месяцев скончались более 2 тысяч человек.

На пресс-конференции саудовский постпред категорически отверг обвинения в том, что аравийская коалиция осуществляет блокаду Йемена, препятствуя доставке в страну продовольствия, медикаментов и других товаров первой необходимости. "Могу заверить вас, что коалиция не помешала доставке ни одной партии гуманитарной помощи", - сказал аль-Муаллими. По его словам, Эр-Рияд больше всех остальных стран оказывает помощь населению Йемена, а также помогает бороться с холерой, выделив на эти цели $67 млн.

В ООН в четверг сообщили, что коалиция на протяжении девяти месяцев не позволяет ООН доставить в йеменский порт Ходейда краны для разгрузки кораблей с гуманитарной помощью и коммерческими грузами.