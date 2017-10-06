Госдеп: американцы могли пострадать от "акустических атак" на Кубе

Госдепартамент одобрил продажу систем ПРО Саудовской Аравии на $15 млрдМеждународная панорама 6 октября, 22:44
Болельщики сборной Испании по футболу освистывают Пике в игре с албанцамиСпорт 6 октября, 22:15
Бюро исполкома РФС утвердило список российских арбитров в лист ФИФА на 2018 годСпорт 6 октября, 22:04
СКА установил рекорд КХЛ по продолжительности победной серииСпорт 6 октября, 22:00
Московское "Динамо" потерпело четвертое подряд поражение в чемпионате КХЛСпорт 6 октября, 21:59
Британский производитель одежды создал кожаную куртку в честь юбилея ПутинаОбщество 6 октября, 21:19
Сделка ОПЕК+ принесла российскому и саудовскому бюджетам $40 млрд допдоходовЭкономика и бизнес 6 октября, 21:17
Радулов назначен ассистентом капитана клуба НХЛ "Даллас"Спорт 6 октября, 21:13
Путин осмотрел спорткомплекс в Сочи, где готовится сборная РФ по пляжному волейболуСпорт 6 октября, 21:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 6 октября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Граждане США, не являющиеся дипломатами и совершавшие непродолжительные поездки на Кубу, могли пострадать от предполагаемых "акустических атак" в островном государстве.
Об этом сообщил в пятницу корреспонденту ТАСС представитель пресс-службы Госдепартамента.
"С тех пор как мы опубликовали предупреждение для желающих отправиться на Кубу американцев, мы обнаружили информацию о ряде случаев, когда посетившие государство жители США жаловались на аналогичные симптомы [как у пострадавших дипломатов]", - отметил он.
Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Вашингтон "пока не может подтвердить" как сами эти сообщения, так и их связь с предполагаемым воздействием на американских дипломатов.
На прошлой неделе власти США объявили об отзыве на родину большинства сотрудников своего посольства в Гаване и приостановке на неопределенный срок выдачи там виз в связи с якобы имевшими место в последние месяцы "акустическими атаками" на своих госслужащих на Кубе. При этом США не стали разрывать дипломатические отношения с островным государством, которые были восстановлены летом 2015 года.
Ранее Госдепартамент сообщил о 22 сотрудниках посольства США в Гаване, пострадавшем в результате внешнего воздействия, источник которого до сих пор не установлен. Профсоюз внешнеполитического ведомства - Американская ассоциация дипломатической службы - подтвердил сведения телекомпании CBS о том, что врачи диагностировали у некоторых работавших на Кубе американских дипломатов "легкое повреждение головного мозга" и "вероятное повреждение центральной нервной системы" в результате воздействия неких акустических приборов.