Госдеп: американцы могли пострадать от "акустических атак" на Кубе

ВАШИНГТОН, 6 октября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Граждане США, не являющиеся дипломатами и совершавшие непродолжительные поездки на Кубу, могли пострадать от предполагаемых "акустических атак" в островном государстве.

Об этом сообщил в пятницу корреспонденту ТАСС представитель пресс-службы Госдепартамента.

"С тех пор как мы опубликовали предупреждение для желающих отправиться на Кубу американцев, мы обнаружили информацию о ряде случаев, когда посетившие государство жители США жаловались на аналогичные симптомы [как у пострадавших дипломатов]", - отметил он.

Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Вашингтон "пока не может подтвердить" как сами эти сообщения, так и их связь с предполагаемым воздействием на американских дипломатов.

На прошлой неделе власти США объявили об отзыве на родину большинства сотрудников своего посольства в Гаване и приостановке на неопределенный срок выдачи там виз в связи с якобы имевшими место в последние месяцы "акустическими атаками" на своих госслужащих на Кубе. При этом США не стали разрывать дипломатические отношения с островным государством, которые были восстановлены летом 2015 года.

Ранее Госдепартамент сообщил о 22 сотрудниках посольства США в Гаване, пострадавшем в результате внешнего воздействия, источник которого до сих пор не установлен. Профсоюз внешнеполитического ведомства - Американская ассоциация дипломатической службы - подтвердил сведения телекомпании CBS о том, что врачи диагностировали у некоторых работавших на Кубе американских дипломатов "легкое повреждение головного мозга" и "вероятное повреждение центральной нервной системы" в результате воздействия неких акустических приборов.