ООН: Дейр-эз-Зор из-за боев отрезан от гуманитарной помощи

ООН, 6 октября. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Боевые действия к югу от Дейр-эз-Зора привели к тому, что он оказался отрезан от гуманитарной помощи. Об этом заявил в пятницу журналистам официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"В последний раз конвой ООН добирался до Дейр-эз-Зора 27 сентября, когда туда была доставлена помощь 75 тыс. жителей. С тех пор столкновения в сельской местности к югу от Дейр-эз-Зора привели к тому, что движение по шоссе в этом районе было прервано, оно остается недоступно для коммерческих и гуманитарных поставок", - сказал Дюжаррик.

Как пояснили ТАСС в канцелярии генсека, шоссе из Пальмиры в Дейр-эз-Зор - это единственный маршрут, по которому можно направить в город гуманитарную помощь. В ООН в пятницу выразили обеспокоенность положением более миллиона людей, проживающих в провинции Дейр-эз-Зор, в которой идут ожесточенные столкновения между правительственными войсками, боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и формированиями вооруженной оппозиции. По данным всемирной организации, в среду сотни семей покинули населенный пункта Сава и его окрестности, спасаясь от боевых действий.

Блокада Дейр-эз-Зора, взятого в окружение бандами ИГ в 2014 году, была прорвана 5 сентября. Это позволило сирийским войскам начать операцию в долине реки Евфрат (Вади-Фурат) вплоть до границы с Ираком. Освобождение восточного региона, где сосредоточены нефтяные и газовые месторождения, будет иметь большое значение для сирийской экономики и возобновления торговли с Ираком.

Как сообщил 27 сентября специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура, район Дейр-эз-Зора фактически превратился в арену противостояния между проправительственными войсками и отрядами так называемых Сирийских демократических сил, поддерживаемых американской коалицией. В тот же день постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари заявил, что международная коалиция во главе США и поддерживаемые ею вооруженные формирования оппозиции приостановили операцию по освобождению города Ракка от террористов и перебросили силы в район Дейр-эз-Зора, чтобы не дать сирийским войскам взять город под свой полный контроль.