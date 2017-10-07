Глава МИД Саудовской Аравии: Москва и Эр-Рияд сближают позиции по Сирии

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Саудовская Аравия и Россия работают над сближением позиций в отношении сирийского конфликта, выступают за его мирное разрешение и продолжение политического диалога в стране. Об этом министр иностранных дел королевства Адель аль-Джубейр рассказал в ходе интервью, вышедшего в пятницу в эфире телеканала "Россия 24".

"Мы [Саудовская Аравия и Россия] хотим увидеть мирное разрешение конфликта в Сирии. Поэтому мы работаем на сближение позиций и делаем все для продолжения политического диалога, цель которого - мир. Мы выступаем за сохранение суверенитета Сирии. <...> Верим в мировой порядок и верховенство закона, работаем по многим направлениям и продолжим это делать", - отметил глава МИД.

Аль-Джубейр подчеркнул важность роли России на Ближнем Востоке, полное совпадение позиций Саудовской Аравии и России по вопросу Палестины, а также поддержку правительства Йемена обеими странами.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии находится в России в составе делегации короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда.

Король прибыл в РФ с государственным визитом 4 октября по приглашению президента Владимира Путина. Визит называют историческим, так как это первое посещение России правящим монархом Саудовской Аравии за всю историю существования двух государств. Визит завершится 8 октября.