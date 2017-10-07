Трамп и Макрон обсудили ситуацию вокруг Ирана и КНДР и борьбу с терроризмом

ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон обсудили кризис на Корейском полуострове, ситуацию вокруг ядерной программы Ирана и вопросы борьбы с терроризмом в Африке. Об этом сообщила в пятницу по итогам телефонного разговора глав двух государств пресс-служба Белого дома.

"Лидеры обсудили совместные контртеррористические операции в регионе Сахель в Африке, призванные разгромить "Аль-Каиду" (запрещенная в РФ террористическая группировка - прим. ТАСС) и другие группировки. Они вновь подтвердили приверженность обеспечению денуклеаризации Корейского полуострова. Кроме того, они рассмотрели возможности продолжения совместной работы, направленной на то, чтобы закрыть Ирану все пути к созданию ядерного оружия", - говорится в заявлении пресс-службы Белого дома.

По ее свидетельству, Макрон принес Трампу соболезнования в связи с недавней трагедией в Лас-Вегасе (штат Невада). Со своей стороны Трамп выразил соболезнования в связи с экстремистской вылазкой в Марселе.