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Трамп и Макрон обсудили ситуацию вокруг Ирана и КНДР и борьбу с терроризмом

Международная панорама
7 октября, 1:53 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 7, октября. /ТАСС

Французский лидер принес президенту США соболезнования в связи с недавней трагедией в Лас-Вегасе

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ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон обсудили кризис на Корейском полуострове, ситуацию вокруг ядерной программы Ирана и вопросы борьбы с терроризмом в Африке. Об этом сообщила в пятницу по итогам телефонного разговора глав двух государств пресс-служба Белого дома.

"Лидеры обсудили совместные контртеррористические операции в регионе Сахель в Африке, призванные разгромить "Аль-Каиду" (запрещенная в РФ террористическая группировка - прим. ТАСС) и другие группировки. Они вновь подтвердили приверженность обеспечению денуклеаризации Корейского полуострова. Кроме того, они рассмотрели возможности продолжения совместной работы, направленной на то, чтобы закрыть Ирану все пути к созданию ядерного оружия", - говорится в заявлении пресс-службы Белого дома.

По ее свидетельству, Макрон принес Трампу соболезнования в связи с недавней трагедией в Лас-Вегасе (штат Невада). Со своей стороны Трамп выразил соболезнования в связи с экстремистской вылазкой в Марселе.

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Темы
Ситуация вокруг Ирана Стрельба у казино в Лас-Вегасе Ситуация на Корейском полуострове
Персоны
Трамп, Дональд Макрон, Эмманюэль
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