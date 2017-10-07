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Алиев поздравил Путина с днем рождения

Международная панорама
7 октября, 13:08 UTC+3 БАКУ БАКУ 7, октября. /ТАСС

Президент Азербайджана пожелал российскому лидеру "новых успехов в высшей государственной деятельности на благо народа России, крепкого здоровья"

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БАКУ, 7 октября. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил в телефонном разговоре в субботу российского коллегу Владимира Путина с днем рождения.

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О этом сообщила пресс-служба главы азербайджанского государства.

"Ильхам Алиев сердечно поздравил Владимира Путина с днем рождения, пожелал ему новых успехов в высшей государственной деятельности на благо народа России, крепкого здоровья", - приводит подробности разговора пресс-служба азербайджанского лидера.

По ее данным, "главы государств выразили уверенность в том, что опирающиеся на принципы стратегического партнерства дружественные отношения между Азербайджаном и Россией будут и дальше успешно развиваться во всех сферах, провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества".

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Персоны
Алиев, Ильхам Гейдар оглы Путин, Владимир Владимирович
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