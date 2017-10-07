Алиев поздравил Путина с днем рождения

БАКУ, 7 октября. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил в телефонном разговоре в субботу российского коллегу Владимира Путина с днем рождения.

О этом сообщила пресс-служба главы азербайджанского государства.

"Ильхам Алиев сердечно поздравил Владимира Путина с днем рождения, пожелал ему новых успехов в высшей государственной деятельности на благо народа России, крепкого здоровья", - приводит подробности разговора пресс-служба азербайджанского лидера.

По ее данным, "главы государств выразили уверенность в том, что опирающиеся на принципы стратегического партнерства дружественные отношения между Азербайджаном и Россией будут и дальше успешно развиваться во всех сферах, провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества".