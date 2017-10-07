Правительство Норвегии не поддерживает запрет ядерного оружия

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ОСЛО, 7 октября. /ТАСС/. Правительство Норвегии не поддерживает инициативу ООН о полном запрете ядерного оружия. Об этом в субботу заявил телеканалу TV2 глава МИД Норвегии Бёрге Бренде, комментируя состоявшееся в Осло в пятницу присуждение Нобелевской премии мира за 2017 год Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN).
"Я и премьер-министр [Норвегии Эрна Сульберг] поздравили ICAN, но мы не можем поддержать конвенцию ООН о запрете ядерного оружия, поскольку в ней не участвует ни одна страна, обладающая ядерным оружием. До тех пор пока ядерное оружие есть у этих стран, оно должно быть и у НАТО", - заявил Бренде.
В июле этого года правительство Норвегии отказалось подписывать конвенцию, за что подверглось жесткой общественной критике - в особенности со стороны левых политиков и изданий. По словам Бренде, присоединение к конвенции Норвегии, которая является членом НАТО с момента его основания, означало бы, что королевство выступает за отказ от ядерной стратегии альянса. Министр также обеспокоен тем, что новая международная инициатива может ослабить режим нераспространения и замедлить темпы ядерного разоружения.
"Сейчас надо сосредоточиться на том, чтобы у лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и негосударственных субъектов не было доступа к ядерному оружию. Важно поддерживать режим нераспространения", - указал глава норвежской дипломатии.
Договор о запрещении ядерного оружия, который активно поддерживает ICAN, был принят 7 июля по итогам переговоров, в которых не принимали участие ядерные державы, включая Россию, Великобританию, Китай, США и Францию. В соответствии с текстом документа, его участники обязуются "никогда и ни при каких обстоятельствах" не разрабатывать, не испытывать, не производить и не накапливать ядерное оружие, а также применять его или угрожать его применением". Странам, присоединившимся к соглашению, будет также запрещено размещать на своей территории ядерное оружие других государств.
Документ вступит в силу спустя 90 дней после того, как к нему присоединятся 50 стран. Сейчас его подписали около 50 государств, три ратифицировали. В конце прошлого месяца заместитель постоянного представителя РФ при ООН Владимир Сафронков назвал разработку договора ошибкой, заявив, что он "вырабатывался поспешно и вразрез с договоренностями, достигнутыми в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)".