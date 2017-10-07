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Президент Молдавии поздравил Путина с днем рождения

Международная панорама
7 октября, 15:51 UTC+3 КИШИНЕВ КИШИНЕВ 7, октября. /ТАСС

Игорь Додон выразил надежду, что "плодотворная деятельность и огромный опыт" российского лидера и в дальнейшем "будут служить процветанию России, росту ее могущества и экономического потенциала"

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КИШИНЕВ, 7 октября. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон поздравил президента России Владимира Путина с 65-летием, сообщила в субботу пресс-служба главы молдавского государства.

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"Мне выпала высокая честь общаться и сотрудничать с вами - выдающимся государственным деятелем, обладающим огромной ответственностью перед своим народом, целеустремленностью в достижении поставленных целей и последовательностью в отстаивании интересов России в мировом геополитическом пространстве", - говорится в телеграмме молдавского лидера. В ней он выразил надежду, что "плодотворная деятельность и огромный опыт на посту президента, решимость и энергичность и в дальнейшем будут служить процветанию России, росту ее могущества и экономического потенциала во имя настоящего и будущего российского народа".

Глава Молдавии отметил, что 2017 год стал переломным в отношениях двух стран. "Молдавия и Россия будут и впредь стремиться к тесному разностороннему сотрудничеству, способствующему повышению уровня благосостояния наших народов", - подчеркнул Додон.

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Додон, Игорь Путин, Владимир Владимирович
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