В МИД Казахстана назвали недопустимыми слова Атамбаева в адрес руководства республики

АСТАНА, 7 октября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Казахстана выступило с заявлением в связи с недавними высказываниями президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, в котором отметило, что считает такие заявления недопустимыми в отношениях между дружественными странами. Об этом в субботу сообщила пресс-служба МИД Казахстана.

"Министерство иностранных дел Республики Казахстан в связи с высказываниями президента Киргизской Республики Алмазбека Атамбаева от 7 октября 2017 года в адрес руководства Республики Казахстан, распространенными в киргизских СМИ, заявляет решительный протест и считает их недопустимыми в отношениях между двумя дружественными государствами", - говорится в заявлении.

В документе отмечается, что казахстанская сторона остается приверженной курсу на развитие традиционно братских отношений с киргизским народом. "Выражаем уверенность, что безответственные, провокационные по своей сути и ложные утверждения в предвыборных целях президента Кыргызстана не смогут нанести ущерб многовековым узам дружбы и взаимной помощи между нашими странами", - говорится в заявлении.

Как сообщали киргизские СМИ, Атамбаев во время вручения госнаград в Бишкеке обвинил власти Казахстана в попытке навязать своего кандидата на назначенных на 15 октября президентских выборах в Киргизии.