В Одесской области власти демонтировали отремонтированные памятники Ленину и Калинину

КИЕВ, 7 октября. /ТАСС/. Памятники Владимиру Ленину и Михаилу Калинину, отремонтированные ранее за бюджетные средства, демонтированы в селе Кубей Одесской области. Об этом сообщила пресс-служба Болградской районной государственной администрации.

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"Совместными усилиями Одесской областной госадминистрации и Болградского районной госадминистрации было найдено необходимое финансирование и специальная техника, с помощью которых проведен демонтаж памятников Ленину и Калинину в селе Кубей", - сказано в сообщении. В пресс-службе сообщили, что демонтаж был завершен 6 октября.

Институт национальной памяти Украины сообщил ранее, что руководство села Кубей за счет местного бюджета отремонтировало памятники Ленину и Калинину, в связи с чем учреждение решило обратиться в следственные органы для проведения проверки. По мнению руководства Института, в данном случае речь идет "об изготовлении и публичном использовании коммунистической символики", что запрещает украинский закон о декоммунизации.

На Украине после массовых протестов зимой 2014 года, которые привели к смене власти в стране, была развязана кампания по уничтожению памяти о российском и советском прошлом на территории страны. Для этого Верховная рада в мае 2015 года приняла отдельный закон о декоммунизации. Он предполагает переименование топографических объектов, названных в честь советских государственных деятелей. На практике новые власти делают все, чтобы отказаться не только от всего советского, но также от всего, напоминающего о связях с Россией.