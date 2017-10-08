Саудовская Аравия намерена пресекать попытки финансирования терроризма

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Саудовская Аравия не позволит никому осуществлять финансирование терроризма и распространять идеологию ненависти. Об этом заявил министр иностранных дел королевства Адель аль-Джубейр на встрече с представителями российских СМИ.

"Мы не позволим никому распространять идеологию ненависти, финансировать эту идеологию или терроризм, - сказал он. - Мы очень строги в этом отношении: мы отстранили несколько тысяч имамов из мечетей за экстремизм, мы модернизируем нашу систему образования, чтобы исключить возможность неверного понимания текстов".

Глава МИД отметил, что Эр-Рияд намерен взаимодействовать с Москвой в борьбе с терроризмом. "На стороне ИГ (запрещенной в РФ экстремистской группировки "Исламское государство" - прим. ТАСС) сражается большое число боевиков как из России, так и из Саудовской Аравии, - указал он. - Они представляют угрозу как для обеих наших стран, так и для других государств, откуда они пришли, так что у нас есть серьезный интерес к сотрудничеству".

Аль-Джубейр при этом обвинил Катар в финансировании терроризма в различных странах, чтобы таким образом оказывать влияние на их внутренние дела. "Мы считаем, что есть определенные принципы, которых должны придерживаться все государства: сказать "нет" терроризму, финансированию терроризма, экстремизму и пропаганде ненависти, вмешательству во внутренние дела других стран, - отметил он. - Мы ожидаем, что Катар выполнит эти требования".