Активистов Amnesty International в Турции могут приговорить к 15 годам тюрьмы

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АНКАРА, 8 октября. /ТАСС/. Прокуратура Турции требует приговорить активистов турецкого представительства правозащитной организации Amnesty International к 15 годам тюрьмы. Об этом сообщает в воскресенье агентство Dogan.
Обвинение в причастности к террористической организации предъявлено 11 правозащитникам, восемь из которых заключены под стражу.
В середине июля турецкий суд постановил поместить под стражу шестерых правозащитников, в том числе главу турецкого представительства. Всех их подозревают в террористической деятельности.
В настоящее время в следственном изоляторе в Турции по аналогичному подозрению находится журналист немецкой газеты Welt Дениз Юджель. Это является одним из факторов ухудшения отношений Берлина и Анкары в последний год. В Анкаре реакцию МИД ФРГ на задержание правозащитников называют вмешательством в судебную систему Турции.