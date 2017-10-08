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Активистов Amnesty International в Турции могут приговорить к 15 годам тюрьмы

Международная панорама
8 октября, 15:40 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 8, октября. /ТАСС

Обвинение в причастности к террористической организации предъявлено 11 правозащитникам

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АНКАРА, 8 октября. /ТАСС/. Прокуратура Турции требует приговорить активистов турецкого представительства правозащитной организации Amnesty International к 15 годам тюрьмы. Об этом сообщает в воскресенье агентство Dogan.

Обвинение в причастности к террористической организации предъявлено 11 правозащитникам, восемь из которых заключены под стражу.

В середине июля турецкий суд постановил поместить под стражу шестерых правозащитников, в том числе главу турецкого представительства. Всех их подозревают в террористической деятельности.

В настоящее время в следственном изоляторе в Турции по аналогичному подозрению находится журналист немецкой газеты Welt Дениз Юджель. Это является одним из факторов ухудшения отношений Берлина и Анкары в последний год. В Анкаре реакцию МИД ФРГ на задержание правозащитников называют вмешательством в судебную систему Турции.

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