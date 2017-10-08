Разведка ДНР: Киев усилил мариупольское направление снайперами под руководством НАТО

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ДОНЕЦК, 8 октября. /ТАСС/. Разведка провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) зафиксировала переброску в район Докучаевска, который находится примерно в 20 км к югу от Донецка, шести снайперских групп под руководством инструкторов НАТО. Об этом в воскресенье заявил представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.
"По данным нашей разведки, в район города Докучаевск прибыло шесть снайперских групп из состава 28 отдельной механизированной бригады для выполнения задач под руководством инструкторов НАТО", - приводит его слова Донецкое агентство новостей.
Басурин добавил, что украинское командование продолжает подготовку снайперских пар под руководством инструкторов из США на полигоне Великоанадольский в Донбассе недалеко от Волновахи. Впоследствии их направляют для проведения провокационных обстрелов населенных пунктов ДНР.
В командование ДНР 29 августа сообщали, что подготовленные иностранцами группы украинских снайперов активизировали деятельность под Ясиноватой и Горловкой.