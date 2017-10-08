Выпущенная из сектора Газа ракета разорвалась на территории Израиля

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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 октября. /ТАСС/. Ракета, выпущенная из сектора Газа, разорвалась в воскресенье на территории Израиля. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.
"Выпущенная из сектора Газа ракета разорвалась в незаселенной местности в районе регионального совета Эшколь (юго-западная часть Израиля - прим. ТАСС), о пострадавших сообщений не поступало", - отмечается в сообщении военных.
В предыдущий раз палестинские радикалы выпустили ракету по Израилю два месяца назад. Тогда в ответ ВВС Израиля нанесли удар по двум объектам движения ХАМАС на севере сектора Газа.
В июле-августе 2014 года Израиль провел в палестинском анклаве длившуюся 50 дней военную операцию "Нерушимая скала", заявленной целью которой являлось прекращение ракетных обстрелов.