Барзани отложит объявление независимости Иракского Курдистана при снятии Багдадом санкций

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Глава Иракского Курдистана Масуд Барзани готов заморозить результаты референдума о независимости курдской автономии в обмен на снятие с региона санкций федерального правительства. Об этом, как передает в понедельник телеканал Al Arabiya, заявил вице-президент Ирака Усама ан-Нуджейфи по результатам переговоров с курдским лидером.

Как отметил ан-Нуджейфи, Барзани "выразил желание заморозить [итоги] референдума в обмен на снятие санкций и переход к диалогу" с центральными властями.

В воскресенье курдский лидер провел переговоры с вице-президентами Ирака Усамой ан-Нуджейфи и Айядом Алауи. Политики обсудили варианты выхода из кризисной ситуации, в частности предложили пошаговый план по разрешению разногласий между Эрбилем и Багдадом. Одним из пунктов дорожной карты стало немедленное снятие санкций, введенных иракскими властями в ответ на плебисцит. Официальный представитель офиса иракского премьера Саад аль-Хадиси заявил в свою очередь, что инициатива вице-президентов не отражает позицию Багдада, а встречи проходят без координации с центром.

Эрбиль накануне также посетил спикер Совета представителей (парламента) Салим аль-Джубури. В разговоре с председателем парламента Масуд Барзани выразил готовность к переговорам с Багдадом, но без предварительных условий сторон.

Ранее глава Иракского Курдистана в ответ на предложенную инициативу вице-президента Алауи заявлял, что готов на два года отсрочить создание независимого государства по итогам референдума. За это время, по замыслу иракского политика, должны быть урегулированы существующие разногласия между курдской автономией и Багдадом.

Референдум и ответные меры Багдада

25 сентября на территории Иракского Курдистана прошел референдум о независимости, против которого категорически высказалось иракское правительство. Курдская Высшая независимая избирательная комиссия по референдуму и выборам объявила, что свыше 90% избирателей, участвовавших в плебисците, высказались за отделение от Ирака.

Еще до обнародования официальных результатов парламент в Багдаде принял пакет контрмер. Законодатели потребовали от правительства, в частности, отправить в спорные районы, подконтрольные курдам, иракские войска, закрыть погрантерминалы, которые выходят за рамки контроля федерального правительства, вернуть нефтяные месторождения под юрисдикцию Министерства нефти, закрыть иностранные диппредставительства в Эрбиле.

В аэропортах Эрбиля и Сулеймании с 27 сентября действует запрет на международное авиасообщение, введенное авиационными властями Ирака. В минувшие выходные МИД Ирака сообщил, что направил запрос в посольства Ирана и Турции с просьбой закрыть границу с Иракским Курдистаном до передачи пограничных постов федеральному правительству, а также заморозить все торговые операции, в первую очередь по нефти.

Иракский Курдистан - неофициальное название Курдского автономного района, который имеет статус широкой автономии в составе Ирака, юридически закрепленный в конституции страны. Регион является областью этнического расселения курдов в провинциях Дахук, Сулеймания и Эрбиль на севере и северо-востоке Ирака.