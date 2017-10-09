Столтенберг: подход НАТО к России сочетает мощную оборону с содержательным диалогом

БУХАРЕСТ, 9 октября. /ТАСС/. НАТО развивает двойной подход к Роcсии, который сочетает мощную оборону с содержательным диалогом. Это заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в понедельник на пленарной сессии 63-й Парламентской ассамблеи НАТО в румынской столице.

"Мы озабочены развитием военной активности России у наших границ и отсутствием прозрачности ее военных учений, как это было в 2017 году, - сказал он. - Это подчеркивает важность нашего двойного подхода в отношении России, который сочетает мощную оборону с содержательным диалогом в Совете НАТО - Россия путем взаимных обязательств и военных контактов".

Генеральный секретарь альянса утверждал, что военные приготовления альянса являются ответом на "действия и угрозы России в отношении Украины". "Эта реакция НАТО пропорциональна нашим внутренним и международным обязательствам", - заявил он.

"Мы продолжаем призывать Россию к выполнению международных обязательств, потому что она - наш сосед, она находится здесь, чтобы остаться здесь, - подчеркнул Столтенберг. - Мы не хотим изолировать Россию, НАТО не хочет новой холодной войны, а наши действия призваны предотвратить, а не породить конфликты".