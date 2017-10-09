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МИД Китая: точку зрения Трампа по проблеме КНДР не стоит считать общепринятой

Международная панорама
9 октября, 10:59 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 9, октября. /ТАСС

Представитель ведомства Хуа Чуньин напомнила, что, согласно опросам, мировая общественность выступает за политические методы урегулирование ситуации на Корейском полуострове

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ПЕКИН, 9 октября. /ТАСС/. Мнение президента США Дональда Трампа о ситуации вокруг КНДР не стоит считать общепринятым для жителей Соединенных Штатов и всего мира. Такую точку зрения высказала в понедельник на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

"Помимо его заявлений, были озвучены и иные точки зрения, - отметила дипломат, отвечая на вопрос журналистов. - Например, экс-президент США Джимми Картер недавно опубликовал в газете Washington Post статью, в которой отмечается, что Вашингтону следует направить в Пхеньян делегацию для проведения мирных переговоров".

Хуа Чуньин напомнила, что, согласно опросам общественного мнения, проведенным в ряде стран мира, общественность выступает за политические методы нахождения выхода из сложившейся ситуации. "Эти исследования показали, что большинство респондентов поддерживают дипломатические методы, как и мирное урегулирование кризисной ситуации на Корейском полуострове", - подчеркнула она.

Официальный представитель напомнила, что обстановка в Восточной Азии продолжает оставаться напряженной из-за северокорейской проблемы, в связи с чем каждая из заинтересованных сторон должна проявлять сдержанность, избегая односторонних мер в отношении Пхеньяна и соблюдая резолюции Совета Безопасности ООН.

Заявления Трампа

Ранее Трамп пообещал журналистам, что они "скоро поймут" смысл его высказываний о единственно возможной реакции на угрозу со стороны КНДР. Лидер Соединенных Штатов в очередной раз заявил о провале переговоров с Пхеньяном по денуклеаризации Корейского полуострова, отметив, что "сработает лишь одно", не пояснив, о чем идет речь.

Напряженность в Восточной Азии сохраняется из-за активной реализации ракетно-ядерной программы КНДР, а также проведения американо-южнокорейских военных маневров. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, 29 августа и 15 сентября осуществила еще два пуска, а 3 сентября объявила об успешном тестировании водородного заряда.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон 30 сентября сообщил, что американская сторона изучает возможность возобновления с КНДР консультаций, направленных на урегулирование кризиса. По его словам, у Вашингтона "есть линии связи с Пхеньяном". На следующий день Трамп написал на своей странице в Twitter, что Тиллерсон "зря тратит время, пытаясь вести переговоры с маленьким "человеком-ракетой". Этот эпитет глава администрации США применяет в отношении лидера КНДР Ким Чен Ына.

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Персоны
Ким Чен Ын Картер, Джимми Трамп, Дональд
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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