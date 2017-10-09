Тони Блэр призвал к сохранению ядерной сделки по Ирану

ПАРИЖ, 9 октября. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр выступил за сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"В связи с Ираном нужно вспомнить о СВПД, который сейчас активно критикуется со стороны США", - сказал он в понедельник, выступая на 10-й юбилейной конференции Международного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы.

"Можно спорить о мудрости самой сделки и отдельных ее положений, но она осуществляется, в ней предусмотрен процесс проверок, а это означает, что развитие ядерной программы Ирана может быть приостановлено, - отметил Блэр. - Значит, необходимо сохранить эту сделку". "Отказ от СВПД вскроет еще одно измерение рисков, а это нам в настоящее время не нужно", - подчеркнул экс-премьер.

По мнению Блэра, некоторые страны, в частности Иран и КНДР, рассматривают ядерное оружие "как страховку для своей безопасности". "Но тут есть опасность попадания ядерного материала в руки террористов, создания так называемой грязной бомбы, - предостерег он. - Нужно пресечь имеющиеся риски распространения".

В четверг газета Washington Post проинформировала, что Трамп на следующей неделе объявит, как США будут в дальнейшем выполнять СВПД по ядерной программе Исламской Республики. По сведениям издания, глава Белого дома фактически намерен отказаться от этой сделки в ее нынешнем виде. Уточняется, что он, в частности, объявит о противоречии СВПД национальным интересам Соединенных Штатов.

Тегеран и "шестерка" мировых держав (Россия, Великобритания, Китай, Соединенные Штаты, ФРГ и Франция) достигли в 2015 году соглашения об урегулировании проблемы иранского атома и приняли СВПД. Он предусматривает отмену санкций, наложенных на Исламскую Республику в связи с ее ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль. Сделка вступила в стадию реализации в январе 2016 года.