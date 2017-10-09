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Берлин готов обсуждать улучшение отношений с Анкарой лишь после освобождения граждан ФРГ

Международная панорама
9 октября, 15:38 UTC+3

Тем не менее улучшение отношений в следующие месяцы остается под вопросом, сообщил глава МИД Германии Зигмар Габриэль

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БЕРЛИН, 9 октября. /ТАСС/. Германия может пойти на улучшение отношений с Турцией лишь после освобождения задержанных по политическим мотивам граждан ФРГ. Об этом заявил в понедельник журналистам в Берлине глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.

"Будет ли в следующие месяцы возможно улучшить отношения - вопрос. Но предварительным условием является освобождение находящихся в заключении граждан", - сказал он.

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