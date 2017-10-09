Экс-глава Пентагона заявил, что в ужасе от высказываний Трампа по КНДР

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ПАРИЖ, 9 октября. /ТАСС/. Бывший министр обороны США Уильям Перри (возглавлял Пентагон с 3 февраля 1994-го по 23 января 1997 года - прим. ТАСС) заявил, что в ужасе от высказываний президента США Дональда Трампа в адрес Пхеньяна. Об этом он заявил в понедельник на пресс- конференции в ходе 10-й юбилейной конференции Международного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы.
"Что я чувствую? Я в ужасе - ответ простой", - сказал он, отвечая на вопрос о том, что думает о заявлениях Трампа по проблематике КНДР.
Перри выразил мнение, что эта риторика опасна сама по себе. "Я не говорю о нарушении форм политического этикета, я говорю о создании форм, которые могут способствовать возникновению войны", - добавил эксперт.
В понедельник Трамп вновь заявил, что политика налаживания отношений с КНДР, которую США проводили в последнюю четверть века, не дала результатов. В воскресенье он в своем Twitter фактически высказался против попыток налаживания диалога между Вашингтоном и Пхеньяном и рекомендовал главе Госдепартамента Рексу Тиллерсону не тратить время на усилия в этой области.