Центристская партия Эстонии не будет разрывать договор с "Единой Россией"

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ТАЛЛИН, 9 октября. /ТАСС/. Центристская партия Эстонии не планирует разрывать договор о сотрудничестве с "Единой Россией", так как соглашение находится на стадии заморозки, и речь о его активации или расторжении пока не идет. Об этом заявил в понедельник премьер-министр, лидер центристов Юри Ратас, комментируя решение латвийской социал-демократической партии "Согласие" разорвать аналогичное соглашение с "Единой "Россией".
Ранее Ратас заявлял, что договор между Центристской партией и "Единой Россией" не действует и будет заморожен до тех пор, "пока отношения [между Россией и Эстонией] остаются такими сложными, как сейчас".
"Центристская партия однажды обсуждала это на совете уполномоченных [партии]. Поскольку этот протокол не работает, поскольку на его основании не велось какого-либо сотрудничества - он в таком состоянии и находится", - заявил Ратас, добавив, что, если когда-либо решение о расторжении договора будет принято, это сделает совет уполномоченных.
Ранее лидер социал-демократической партией "Согласие", представляющей интересы русскоязычного населения Латвии, мэр Риги Нил Ушаков заявил, что договор между этой партией и "Единой Россией" потерял актуальность и перестал действовать после того, как в 2015 году "Согласие" вступило в Партию европейских социалистов (ПЕС).
Крупнейшая оппозиционная Центристская партия Эстонии, которая традиционно защищает интересы русскоязычного населения республики, заключила договор о сотрудничестве с "Единой Россией" в 2004 году.