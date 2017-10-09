Эксперты ООН: санкции не помешали РФ выполнять обязательства в области прав человека

ЖЕНЕВА, 9 октября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Односторонние экономические санкции, введенные рядом стран против России, не помешали ей сохранить уровень государственных расходов, необходимый для выполнения Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах.

Об этом говорится в опубликованных в Женеве заключениях по российскому докладу, которые сделал Комитет по экономическим, социальным и культурным правам, следящий за соблюдением положений пакта.

Государственные расходы не сократились

"Комитет отмечает, что, несмотря на односторонние экономические санкции, государство-участник оказалось способным сохранить уровень государственных расходов для выполнения обязательств по пакту", - говорится в заключениях.

Входящие в Комитет 18 независимых экспертов приветствовали ратификацию Россией Конвенции о правах инвалидов и Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося торговли детьми, детской проституции и детской порнографии, а также принятые в стране законодательные и институционные меры, направленные на содействие реализации экономических, социальных и культурных прав.

Вместе с тем в отношении исполнения ряда положений пакта они выразили обеспокоенность и выступили с рекомендациями. Так, отметив "прогресс в доступе к качественному образованию" широких слоев населения и "существенный уровень государственных расходов на образование", эксперты одновременно обратили внимание на то, что ситуация в этой сфере различается в разных регионах, а также в городах и деревнях, что связано, по их мнению, с "неравным распределением ресурсов".

Обеспокоенность экспертов

Комитет также выразил обеспокоенность тем, что "минимальная зарплата не позволяет вести достойную жизнь работникам и их семьям", и что 5 млн работников "зарабатывают гораздо меньше, чем минимальный уровень пропитания". Тревогу у экспертов вызвал высокий уровень безработицы среди молодежи и жителей сельских районов, условия труда мигрантов, которым приходится "работать долгие часы", сталкиваясь с "отсутствием оплаты и задержками зарплаты".

Выражена озабоченность также "ростом относительной и абсолютной бедности", нехваткой социального и доступного жилья, наличием 456 профессий, которые запрещены для женщин, законодательными ограничениями деятельности неправительственных организаций, получающих иностранное финансирование.

В разделе по Республике Крым и Севастополю Комитет указал на "продолжающуюся трудную ситуацию" с выполнением там положений пакта. Отметив предоставленную российской делегацией во время рассмотрения доклада информацию о наличии школ с обучением на национальных языках, эксперты вместе с тем акцентировали внимание на "ограничениях, с которыми сталкиваются крымские татары и этнические украинцы в осуществлении экономических, социальных и культурных прав, особенно права на работу, выражении своей идентичности и культуры, а также в праве на образование на украинском языке".

Эксперты рекомендовали "обеспечить крымским татарам и этническим украинцам, особенно тем, кто сохранил украинское гражданство", возможность реализовывать свои экономические, социальные и культурные права, "в частности, право на работу, социальное страхование, здравоохранение, образование и культуру без ненадлежащих ограничений".

Конструктивный диалог

Доклад России о выполнении Международного пакта был рассмотрен в сентябре на 62-й сессии Комитета по экономическим, социальным и культурным правам. В интервью ТАСС по итогам дискуссии глава делегации РФ, заместитель министра труда и социальной защиты Алексей Черкасов отметил, что "диалог проходил в конструктивной рабочей атмосфере, вопросы были предметными, касались не только нюансов исполнения Россией обязательств по пакту, но и системных аспектов социальной защиты населения".

Выводы и рекомендации будут проанализированы Минтрудом совместно с коллегами из МИД и других ведомств. "Соберемся, внимательно проанализируем все полученные рекомендации и определимся с дальнейшей стратегией действий", - заключил Черкасов.

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах вступил в силу в 1976 году. Участвующие в нем страны обязаны предоставлять всем лицам, живущим на их территории, право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, право принимать участие в ведении государственных дел, голосовать и быть избранным на демократических выборах. В документе говорится также о праве народов на самоопределение, праве на труд, выбор работы, социальное обеспечение, на бесплатное начальное и общее образование.