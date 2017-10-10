Эксперт из США считает позицию Трампа по КНДР повторением "стратегии безумца" Никсона

ПАРИЖ, 10 октября. /ТАСС/. Резкие высказывания президента США Дональда Трампа по северокорейской проблематике могут быть попыткой повторить "стратегию безумца" Ричарда Никсона (президента США с 1969 по 1974 годы) и повлиять на политику Пхеньяна. Такое мнение высказал во вторник старший советник Центра стратегических и международных исследований, бывший руководитель Национального управления ядерной безопасности США Линтон Брукс в беседе с ТАСС на полях 10-й юбилейной конференции Люксембургского форума по предотвращению ядерной угрозы.

"Когда Трамп допускает провокационные высказывания, я не думаю, что его поведение означает, что он действительно готов к каким-то подобным действиям, - отметил эксперт. - Думаю, он пытается убедить Пхеньян в том, что серьезно настроен".

Брукс напомнил, что нынешний американский президент говорил, что является поклонником Никсона. "А Никсон был известен тем, что хотел заставить людей думать, что он практически готов что-то сделать, - указал собеседник агентства. - Это еще иногда называют "стратегией безумца", хотя я не думаю, что он был так уж безумен".

Эксперт признался, что скептически смотрит на шестисторонние переговоры по корейскому урегулированию, "поскольку Северная Корея не выполняет достигнутые договоренности". "Мы еще не нашли подходящую формулу для этих переговоров, но, безусловно, все дискуссии по ситуации на Корейском полуострове не могут проходить без участия КНДР", - подчеркнул Брукс.

По его мнению, новое правительство Южной Кореи "выглядит заинтересованным в налаживании лучших отношений с севером". "Однако, к сожалению, агрессивная политика Пхеньяна пока делает прямой диалог невозможным", - указал экс-глава управления ядерной безопасности США. "Сейчас нужно преодолеть стадию кризиса, это будет основная проблема предстоящего года", - заключил он.

Ранее Трамп в очередной раз заявил о провале переговоров с КНДР по денуклеаризации Корейского полуострова и отметил, что "сработает лишь одно", не пояснив, о чем идет речь. Напряженность на Корейском полуострове сохраняется из-за активного развития КНДР национальной ракетно-ядерной программы, а также американо-южнокорейских военных маневров.

В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, 29 августа и 15 сентября осуществила еще два пуска ракет, которые пролетели над территорией Японии, а 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда.