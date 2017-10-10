СБ ООН одобрил план урегулирования кризиса в Ливии

ООН, 10 октября. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН во вторник одобрил план урегулирования кризиса в Ливии, предусматривающий пересмотр политического соглашения двухлетней давности, которое служит основной для усилий по примирению враждующих сторон. В принятом на утреннем заседании заявлении члены СБ подчеркнули, что у ливийского кризиса не может быть военного решения, и призвали все стороны воздерживаться от любых актов насилия или действий, которые могут подорвать процесс мирного урегулирования.

Совбез одобрил "план действий Организации Объединенных Наций по возобновлению осуществляемого самими ливийцами всеобъемлющего политического процесса при содействии и под руководством ООН", а также указал ливийцам на необходимость "работать сообща в духе компромисса и конструктивно участвовать во всеобъемлющем политическом процессе, предусмотренном планом действий".

Поэтапный план действий был представлен специальным представителем генерального секретаря ООН по Ливии Гасаном Саламе на заседании высокого уровня в Нью-Йорке 20 сентября. Он предусматривает внесение согласованных поправок в политическое соглашение, подписанное в марокканском городе Схират в 2015 году, проведение конференции с участием основных политических сил и организаций гражданского общества, пересмотр конституции Ливии и подготовка к парламентским и президентским выборам.

В принятом во вторник заявлении Совет Безопасности назвал схиратское политическое соглашение "единственной жизнеспособной основой для прекращения политического кризиса" и рекомендовал ливийским сторонам "действовать оперативно и в духе сотрудничества, с тем чтобы внести поправки" в документ. СБ ООН подчеркнул, что "будет следить за ходом осуществления плана", и попросил генсека ООН Антониу Гутерриша регулярно докладывать о ситуации.

После переворота, свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия погрузилась в хаос. Поддержку повстанцам оказало международное сообщество, начав под эгидой НАТО по инициативе Франции бомбардировки правительственных сил. В стране установилось фактическое двоевластие: там действует поддерживаемое международным сообществом Правительство национального согласия во главе с Фаизом Сараджем и "восточный кабмин" Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, лояльный Палате представителей в Тобруке, которую в свою очередь поддерживает командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар, считающийся политическим оппонентом Сараджа.

Члены Совбеза во вторник выразили обеспокоенность по поводу "ухудшения обстановки в плане безопасности, экономической и гуманитарной ситуации в Ливии", а также высказались за наращивание присутствия ООН в Ливии.