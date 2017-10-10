Премьер Ирака уверен, что с ИГ в его стране будет покончено до конца года

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади убежден, что террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) будет полностью уничтожена на территории республики до конца текущего года. Слова аль-Абади приводит во вторник телеканал Al Mayadeen.
"Как мы и обещали, этот год станет последним для группировки в Ираке, - сказал он. - Террористы охвачены ужасом". "Объединенные [правительственные] силы освободили районы, до которых не доходили иракские ВС с падения прошлого режима", - отметил премьер.
5 октября глава иракского кабмина объявил об окончательной победе над ИГ в Эль-Хувейдже (провинция Киркук) - последнем оплоте боевиков на севере страны, указав, что экстремисты удерживают позиции только на пограничной с Сирией территории.
Вместе с тем бригадный генерал США, один из представителей командования международной коалиции по борьбе с ИГ Роберт Софдж подтвердил, что решающее сражение против террористов состоится у границы с Сирией. Боевики удерживают населенные пункты Рава, Ана и Эль-Каим в западной провинции Анбар.