Белый дом по-прежнему видит в "Хезболлах" угрозу для США

ВАШИНГТОН, 10 октября. /ТАСС/. Шиитская группировка "Хезболлах" "по-прежнему представляет угрозу для Соединенных Штатов и для безопасности стран, расположенных на Ближнем Востоке и за его пределами". Об этом заявил в своей статье, размещенной во вторник на сайте Белого дома помощник президента Дональда Трампа по вопросам внутренней безопасности Том Боссерт.

По его утверждению, "нет никакого различия между террористическим крылом "Хезболлах" и так называемым политическим крылом, это одна глобальная террористическая организация". "В последние годы правоохранительным органам удалось сорвать попытки террористов из "Хезболлах" совершить теракты практически на всех континентах - в таких странах, как Таиланд, Кипр, Кувейт, Перу и Нигерия, - продолжил Боссерт. - Мы считаем, что "Хеблоллах" осуществляет свою деятельность и на территории США. ФБР недавно арестовало двух граждан США, которые предположительно действовали в интересах международной террористической ячейки "Хезболлах".

Как подчеркнул помощник президента, "администрация Трампа будет активно выявлять террористическую инфраструктуру группировки и финансовые каналы, ее подпитывающие, с целью их ликвидации". "Нас радует то, что многие страны присоединяются к США и тоже признают "Хезболлах" террористической организаций, - заметил Боссерт - Так, в 2013 году Европейский союз ввел санкции против "военное крыла" группировки. Но этого мало. ООН и ряд стран в Европе, Южной Америке, Африке и Юго-Восточной Азии - там, где группировка продолжает осуществлять свою деятельность, до сих пор не ввели санкции против "Хезболлах".

"Администрация Трампа также продолжит возглавлять усилия, нацеленные на изоляцию благодетеля "Хезболлах" - Ирана, - пишет Боссерт. - Иранский режим без уважения относится к суверенитету соседних стран. Иран использует доходы, получаемые от продажи нефти, для финансовой поддержки "Хезболах" и других террористических организаций <...> США осуждают дестабилизирующие действия со стороны Ирана и призывают все страны объединиться в противостоянии диктаторскому режиму в Тегеране и его младшему партнеру - "Хезболлах".

Пресс-служба Белого дома сочла необходимым отметить, что эту статью Боссерта опубликовала 9 октября французская газета Le Monde.

Действия "Хезболлах" в Сирии

"Хезболлах" - исламистское движение, базирующееся в Ливане. Его отряды сражаются в Сирии на стороне правительственных войск. И это вызывает негодование администрации Трампа. Так, выступая 27 сентября в одном из сенатских комитетов Конгресса директор Национального контртеррористического центра США Николас Расмуссен заявил: "Партнеры Ирана из "Хезболлах" в течение последних нескольких лет демонстрировали намерение не дать установиться в регионе стабильности, перебрасывая тысячи своих бойцов в Сирию, чтобы сражаться за режим [президента Башара] Асада, предоставляя оружие террористическим группировкам в Ираке и Йемене, направляя своих боевиков в Азербайджан, Египет, Таиланд, на Кипр и в Перу, чтобы создать условия для осуществления терактов".

28 сентября комитет Палаты представителей Конгресса по иностранным делам одобрил законопроект об ужесточении санкций в отношении "Хезболлах". Предлагается, в частности, принимать карательные меры против любого иностранца, который предоставляет финансовую или технологическую поддержку ряду структур "Хезболлах", включая так называемые департамент зарубежных отношений, организацию, отвечающую за вопросы внешней безопасности, Ливанскую медиа-группу и др. Помимо этого, президент США должен будет вводить санкции против учреждений других стран, которые поддерживают "Хезболлах", в том числе поставками оружия.