ООН: с начала октября 100 тыс. жителей провинции Дейр-эз-Зор стали беженцами

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ООН, 10 октября. /ТАСС/. Около 100 тыс. сирийцев покинули с начала октября свои дома в провинции Дейр-эз-Зор, где идут боевые действия с участием проправительственных сил, террористов и вооруженной оппозиции. Об этом сообщил во вторник журналистам официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
"ООН по-прежнему встревожена последствиям боевых действий и авиаударов в провиниции Дейр-эз-Зор для мирных граждан и гражданской инфраструктуры. По поступающим сообщениям, с 1 по 8 октября около 95 тыс. мужчин, женщин и детей из-за боевых действий переместились в 60 населенных пунктов внутри провинции, а также в соседние провинции Хасеке, Ракка и Алеппо", - сказал он.
Дюжаррик также сообщил, что за 6,5 года вооруженного конфликта в Сирии было уничтожено более половины медицинских учреждений. По его словам, это привело к тому, что тысячи людей погибли от излечимых болезней или ранений, не получив помощь врачей. Представитель генсека обратил внимание на сообщения из сирийского города Аль-Маядин с населением 15 тыс. человек, где в результате серии авиаударов были разрушены все больницы и медпункты.