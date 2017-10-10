Порошенко ввел в действие решение Совбеза Украины "О Ставке верховного главнокомандующего"

КИЕВ, 10 октября. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны "О Ставке верховного главнокомандующего". Об этом сказано в указе главы государства, размещенном во вторник на сайте президента.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 сентября 2017 года "О Ставке верховного главнокомандующего" (прилагается, для служебного пользования)", - сказано в указе. Порошенко также утвердил положение о Ставке. Само решение СНБО, а также текст положения отсутствуют в открытом доступе.

Порошенко поручил секретарю СНБО "принять организационные меры для обеспечения надлежащего функционирования Ставки в случае ее создания".

Ранее пресс-служба СНБО сообщала, что решением Совбеза от 13 сентября "впервые в государстве нормирован вопрос о создании и деятельности Ставки верховного главнокомандующего как органа стратегического руководства Вооруженными силами Украины, другими военными формированиями и правоохранительными органами в особый период". Согласно Конституции Украины, верховным главнокомандующим в стране является глава государства.

Ставка верховного главнокомандующего - чрезвычайный орган высшего военного управления, который обычно функционирует во время ведения страной крупномасштабных боевых действий. Так, в годы Великой Отечественной войны Ставка Верховного Главнокомандования осуществляла стратегическое управление Вооруженными силами СССР. Ее возглавлял Иосиф Сталин, а в состав входили Георгий Жуков, Александр Василевский, Алексей Антонов и другие военачальники. Во время Первой мировой войны в Российской империи существовала Ставка верховного главнокомандующего.