Мексика не будет участвовать в строительстве стены на границе с США

МЕХИКО, 10 октября. /ТАСС/. Мексика не будет участвовать в планах США по строительству стены на границе двух стран и не будет платить за нее. Об этом сообщил во вторник министр иностранных дел латиноамериканской страны Луис Видегарай, выступая в Сенате латиноамериканской страны. Трансляция его выступления ведется через приложение Periscope.

"Мексика не будет ни участвовать ни в одном проекте, предусматривающем возведение физического барьера между Мексикой и США, ни сотрудничать ни по одному из них", - сказал Видегарай под аплодисменты членов верхней палаты парламента. Он вновь подчеркнул, что Мехико "никоим образом и ни при каких обстоятельствах не будет платить за стену", которая может быть возведена на территории США вдоль границы с Мексикой.

Стена на границе с Мексикой - одно из ключевых предвыборных обещаний действующего президента США Дональда Трампа. Указ о ее создании он подписал еще 25 января, протяженность стены должна составить более 3 тысяч км. Трамп неоднократно утверждал, что за этот барьер в конечном итоге заплатит Мексика, однако власти латиноамериканской страны выражали резкое несогласие.